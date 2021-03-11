10 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde 10 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine köy, karantinaya alındı.
Araç ilçesine bağlı Çubukludere köyünde yapılan Covid19 testinde 10 kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, birden fazla Covid19 vakasının görüldüğü Araç’ın Çubukludere köyünün 7 gün karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından Çubukludere köyünde jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken köyün giriş ve çıkışları tutuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.