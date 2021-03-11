Aç kalan tilkiyi polisler besledi

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde polis ekibi, görev dönüşü rastladıkları tilkiyi elleriyle besledi.
Şenpazar İlçe Emniyet Amirliği personeli, görev için gittikleri Cide ilçesinden döndükleri esnada CideŞenpazar karayolu Dağlı mevkiinde yol kenarında duran tilkiyi gördü. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayarak karayoluna kadar inen tilkinin aç olduğunu fark eden polis ekipleri, araçlarını durdurarak kendi elleriyle yabani hayvani besledi ve su verdi. Karnını doyuran tilki, polis ekiplerinin yanından uzaklaşarak doğal ortamına döndü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.