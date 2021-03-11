Aç kalan tilkiyi polisler besledi

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Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde polis ekibi, görev dönüşü rastladıkları tilkiyi elleriyle besledi.

Şenpazar İlçe Emniyet Amirliği personeli, görev için gittikleri Cide ilçesinden döndükleri esnada CideŞenpazar karayolu Dağlı mevkiinde yol kenarında duran tilkiyi gördü. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayarak karayoluna kadar inen tilkinin aç olduğunu fark eden polis ekipleri, araçlarını durdurarak kendi elleriyle yabani hayvani besledi ve su verdi. Karnını doyuran tilki, polis ekiplerinin yanından uzaklaşarak doğal ortamına döndü.

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