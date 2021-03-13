Oğuz Atay'ın doğduğu ilçede öykü yarışması düzenlenecek

Türk edebiyatının unutulmayan isimlerinden roman ve hikaye yazarı Oğuz Atay adına doğduğu yer olan Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde öykü yarışması düzenlenecek.

İnebolu Kültür ve Sanat Derneği, 12 Ekim 1934'te doğan yazar Oğuz Atay adına, 'Birinci Oğuz Atay Öykü Ödülü' yarışması düzenliyor. Dernek tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada:

"Oğuz Atay'ı, doğduğu kent İnebolu’da onun adına düzenlediğimiz öykü ödülü ile anmak istedik. Oğuz Atay Öykü Ödülü düzenliyoruz. Yarışmamızı duyanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Herkes Oğuz Atay adına böyle bir ödülün yapılmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını ve mutlu olduklarını, yarışmaya katılacaklarını ve derneğimizi de bu etkinlikten dolayı kutladıklarını belirtmişlerdir. Amacımız; Oğuz Atay'ın öykücü kimliğine dikkat çekmek ve edebiyatımıza yeni eserler kazandırmak. Öykü ödülünde sınırlama koymadık, konu serbest. Her yaştan herkes katılabilir. Ödüllerimiz tek kategoride olup ilk üçe ödül verilecektir. Ödül olarak plaket ve Oğuz Atay kitap seti verilecektir. Ayrıca ödül alan ilk üç öykü ile yayınlanmaya değer görülen öykülerle bir anı kitap bastırılacak ve dereceye girenlere 10'ar adet verilecektir. Katılım şartları İnebolu Kültür ve Sanat Derneğinin Facebook sayfasında görülebilir. Ödül töreni Oğuz Atayın doğum tarihi 12 Ekim'de doğduğu kent İnebolu’da yapılacaktır. Yazmayı sevenleri Oğuz Atay Öykü Ödülüne katılmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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