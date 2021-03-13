Kafede çıkan yangın ilçeyi elektriksiz bıraktı

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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen kafenin yanındaki trafonun da yanmasıyla ilçenin büyük kısmı elektriksiz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Cumhuriyet Meydanında faaliyet gösteren bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm kafeyi kapladı. Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürülürken kafe ise kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca çıkan yangın nedeniyle kafenin önünde bulunan trafoda yandı. Yanan trafo nedeniyle elektrik hatlarında da arıza oluşurken ilçenin büyük bir bölümüne elektrik verilemiyor. Başkent EDAŞ ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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