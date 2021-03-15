Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulundukları belirlenen yabancı uyruklu 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adlileye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-03-15 17:37:43



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