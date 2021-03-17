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Araç'taki köyde karantina süresi 10 güne çıkarıldı

İHA

Araç'taki köyde karantina süresi 10 güne çıkarıldı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı.
Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, ilçeye bağlı Çubukludere köyünde korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine 7 gün önce karantinaya alınması kararlaştırılmıştı. Araç’ın Çubukludere köyünde korona virüs vakalarının devam etmesi üzerine Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 3 gün daha uzatılarak 10 güne çıkarılması kararlaştırıldı. Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ekipleri önlem aldı.

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