Araç'taki köyde karantina süresi 10 güne çıkarıldı

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı.

Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, ilçeye bağlı Çubukludere köyünde korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine 7 gün önce karantinaya alınması kararlaştırılmıştı. Araç’ın Çubukludere köyünde korona virüs vakalarının devam etmesi üzerine Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 3 gün daha uzatılarak 10 güne çıkarılması kararlaştırıldı. Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ekipleri önlem aldı.

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