Jandarma ekiplerince, çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi

Taşköprü Cumhuriyet Meydanı’nda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca kurulan parkurda, öğrencilere yaya geçidi ve trafik işaretleri eğitimi verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen ‘Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ve Çocuklar İçin Mobil Eğitim Trafik Tırı’ programına düzenlendi. Programda jandarma ekipleri, Cumhuriyet Meydanında kurulan parkurda hem vatandaşlara hem de çocuklara uygulamalı bir şekilde trafik ve yaya geçidi eğitimi verdi. Bu kapsamda Taşköprü’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte 120 vatandaş ve 150 ilköğretim öğrencisine trafik eğitimi verildi. Ayrıca jandarma ekiplerince vatandaşlar da emniyet kemerinin önemini göstermek için Emniyet Kemeri Simülatörü’ne bindirildi. Simülatörde, jandarma personeli tarafından vatandaşlarda bilgilendirildi.

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