Tosya’da '18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi' kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

Çanakkale Deniz Zaferinin 106’ncı yıldönümü sebebiyle Tosya ilçesinde kutlama programı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa Kaymakam Deniz Pişkin, protokol üyeleri, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı. Program Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Abdullah Tok yaptı. Tok konuşmasında, "Bugün yüce Türk Milletinin savaş tarihine altın harflerle yazdırdığı 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. yıldönümünü kutluyor, vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmetle, saygıyla, şükranla yad etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Birinci Dünya Savaşı’nı galip bitirmek isteyen ve gemileriyle Çanakkale Boğazını geçip asıl hedefleri İstanbul’u almak olan düşman kuvvetleri Çanakkale Boğazına gelmiş, Türkler bu donanmayı gördüklerinde arkalarına bile bakmadan kaçıp gider, biz de Çanakkale’yi 5 dakikada geçer, 5 çayımızı İstanbul’da içeriz demişlerdi. Umdukları gibi olmadı elbette. En büyük donanma gemileri de büyük kayıplar verince geri çekildiler.

Çanakkale boğazını gemilerle geçemeyeceklerini anlayan düşman kuvvetleri, bu kez topraklarımıza karadan girmeyi denediler. İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda, Anzak ve diğer askeri güçler, karadan çıkarma yapmaya başlamışlardı. Şiddetli çarpışmalar yaşanırken, Cephanemiz kalmadı diyen askerlerine, 19. Tümenin genç Komutanı Mustafa Kemal Cephaneniz yoksa süngünüz var Süngü tak emrini vererek yıllarca Türk Milletinin hafızasından silinmeyecek olan, 'Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir' sözleri yankılanır, Conkbayırında.

İşte bu inanç, azim, irade ve imanla Çanakkale geçilmez diyen ve dedirten kahraman ordumuz, savaşın sonunda yenilmeyeceğini sanan düşman ordusunu ağır bir yenilgiyle bozguna uğratmıştır” ifadelerini kullandı.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından pandemi kurallarına uygun olarak Cumhuriyet Meydanında yapılan program sona erdi.

Programın ardından şehitlik ziyareti yapıldı.

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