GMG Kastamonuspor - Turgutluspor: 1-1

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)STAT: Gazi
HAKEMLER: BatuHasan Kaçar (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Enver Aydın (xx)
GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (xx) Recep (xx), Oğuzhan (x) (Dk.52 Eren x), Metin Can (xx), Birkan (xx) (Dk.81 Canpolat x),Ömer Faruk (xx), Hazar (xx), Mert (xx) (Dk.45 Turgay x), Aydeniz (xx), Özgür (xx), Hakan (xx)
TURGUTLUSPOR: Hakan (xx) - Muhammet Beşir (xxx) (Dk.45+1 Muhammet Arslantaş x), Mete (xx), Erdoğan (xx) (Dk.77 Mutlu x), Talha (xx), Hüseyin (xx), Savaş (xx), Haşim (xx), Erkan (xx), Kadir (xx), Rıdvan (xx)
GOLLER: Dk.20 Metin Can (GMG Kastamonuspor) - Dk. 83 Mutlu (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Ömer Faruk (GMG Kastamonuspor) Erdoğan, Mutlu (Turgutluspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor sahasında Turgutluspor ile 1-1 berabere kaldı.
20'nci dakikada GMG Kastamonuspor'da, Recep'in orta sahadan gönderdiği topla ceza sahasında dışında buluşan Metincan, sert şutuyla fileleri havalandırdı: 1-0.
83'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Turgutluspor atağında, ceza sahasına açılan ortaya iyi yükselen Mutlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2021-03-18 16:01:42
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