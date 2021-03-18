Kastamonu’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Beltepe köyünde ikamet eden Mustafa Aysan (87) ve eşi Zekiye Aysan’dan (85) haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine söz konusu köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kapıyı açtıklarında evde çifti yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen Mustafa Aysan’ın hayatını kaybettiği, Zekiye Aysan’ın ise baygın halde olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen ambulansa alınan Zekiye Aysan, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Zekiye Aysan, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Zekiye Aysan’ın nefes almakta güçlük çektiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olay hakkında inceleme başlatıldı.

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