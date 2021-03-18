Kastamonu'da çıkan çatı yangını büyümeden söndürüldü

Sen de mi uşak!

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Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cide'nin otogar mevkiinde Koca İmamoğlu Sokak üzerinde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangına Cide Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınabilen yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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