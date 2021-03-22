Atıklardan ormanlık alanda kendi üniversitesini yaptı Ormanda kendi imkanlarıyla kurduğu barakada üniversite eğitimi alıyor Üniversite öğrencisinin derslere girebilme azmi göz doldurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atıklardan ormanlık alanda kendi üniversitesini yaptı Ormanda kendi imkanlarıyla kurduğu barakada üniversite eğitimi alıyor Üniversite öğrencisinin derslere girebilme azmi göz doldurdu

İHA

Atıklardan ormanlık alanda kendi üniversitesini yaptı Ormanda kendi imkanlarıyla kurduğu barakada üniversite eğitimi alıyor Üniversite öğrencisinin derslere girebilme azmi göz doldurdu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencisi, köylerinde internet olmadığı için her gün 2 kilometreden fazla yol yürüyerek ormanlık alanda kendi imkanlarıyla kurduğu barakada uzaktan eğitime katılıyor.
Daday ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Değirmenözü köyünde ikamet eden 23 yaşındaki Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Onur Maden, köyünde internet çekmeyince eğitiminin aksamaması için ormanlık alanda baraka kurdu. Pandemi döneminde uzaktan eğitim gören Türkçe Öğretmenliği öğrencisi Onur Maden, köylerinde internet olmadığı için her gün yaklaşık 2 kilometreden fazla yol yürüyerek internetin çektiği yüksek bir tepeye çıkıyor. Ormanlık alanda çıktığı tepede bir süre sonra olumsuz hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kalan Onur Maden, yağmurdan, kardan ve soğuktan korunabilmek için kendi imkanlarıyla bir baraka yaptı. Barakanın içerisine sobada kuran Üniversite Öğrencisi Onur Maden, ormandan topladığı odunlarla sobayı yakarak canlı derslere katılıyor. Günde iki kez canlı derslere katılan Onur Maden, kendi imkanlarıyla kurduğu barakaya da ‘Onur Üniversite Açık Tepe Kampüsü’ adını verdi. Canlı dersler bittikten sonra ödevlerini de burada yapan Onur Maden, yaban hayvanlarının yanı sıra olumsuz hava koşullarıyla da mücadele ediyor. Onur Maden’in derslere katılabilmesi için verdiği mücadele ise göz doldurdu.

“Kendi imkanlarımla yaptığım bu barakada eğitimimi tamamlamaya çalışıyorum”
Pandemi süresince köylerinde internet çekmediği için bu tepeye gelerek eğitimini tamamlamaya çalıştığını söyleyen Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencisi Onur Maden, “Pandemi süreci başladığından beri, okul kapandığından beri köyümüzde internet çekmediği için bende köyümüzde internetin en iyi çektiği tepeyi buldum. Buraya kendi imkanlarımla bir üniversite kampüsü inşaa ettim. Her gün buraya günde iki defa geliyorum derslerim olduğu zamanları. Bazen ödevlerim olduğu zamanda geliyorum buraya. Buraya çıkmak için 2 kilometre kadar yürüyorum. Kendi imkanlarımla yaptığım bu üniversitenin içerisine sobada kurdum. Burası ormanlık alan. Ormandan odun topluyorum. Topladığım odunları sobada yakarak ısınmaya çalışıyorum. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim” dedi.

Elleriyle yaptığı barakayı üniversite haline getirdi
Kendi imkanlarıyla yaptığı barakaya kendi adını verdiğini anlatan Maden, “Kendim yaptığım bu barakaya adımı verdim ve Onur Üniversitesi koydum. Burası Açık Tepe olduğu içinde Açık Tepe Fakültesi ismini koydum. Buraya 1 yıldır geliyorum. Derslerim devam ettikçe, pandemi de sürdükçe buraya gelmeye devam edeceğim. Ama derslerimi biran önce bitirmek için çaba gösteriyorum. Benim devlet büyüklerimden isteğim köyümüze bir baz istasyonu kurulması ve internetin güçlendirilerek internetin bölgemizde çekmesini sağlamalarıdır. Çünkü uzaktan eğitim gören tüm öğrenciler internet üzerinden eğitim görüyor. Bu yüzden internetten faydalanmaları için bizlerin bunlara ihtiyacı var. Bu kapsamda sağ olsun İlçe Başkanımız ziyaretimize geldi” diye konuştu.

“Zor şartlarda yapmış olduğu bu eğitimden dolayı kendisini tebrik ediyorum”
Ormanlık alanda kendi imkanlarıyla kurduğu barakada uzaktan Türkçe Öğretmenliği eğitimi gören Onur Maden’i ziyaret eden AK Parti Daday İlçe Başkanı Servet Bıyıklı ise “Onur kardeşimizin durumunu öğrenince buraya gelip kendisini ziyaret etmek istedik. Zor şartlarda yapmış olduğu bu eğitimden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bu azimli başarısını inşallah daha da ileriye taşıyacağını ve öğretmen olunca da öğrencilerine de taşımasını ve onlara bir örnek oluşturmasını ümit ediyorum. Kendisinin isteklerini inşallah dile getireceğiz. En kısa sürede inşallah bu sorunları her yerde çözmeye çalışacağız. Tekrar kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İnşallah kendisi gibi azimli ve başarılı öğrencilerde yetiştirir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vakaların arttığı ilde peş peşe karantina kararları alındı
YEREL HABERLER Vakaların arttığı ilde peş peşe karantina kararları ...
Türkiye'nin 3. büyük millet bahçesinin inşaat ruhsatı imzalandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin 3. büyük millet bahçesinin inşaat ruhsatı ...
Kastamonu’da bir kişi sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir kişi sobadan sızan gazdan hayatını ...
Aile şirketlerinin ömrünü uzatacak reçete: “Kurumsal Yönetim”
YEREL HABERLER Aile şirketlerinin ömrünü uzatacak reçete: “Kurumsal ...
Sıkılıp gezmeye çıkan korona virüslü aile başka bir ile gezmeye gidince yakalandı Gezmek için geldikleri kentte ceza yiyip yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Sıkılıp gezmeye çıkan korona virüslü aile başka bir ...
Horma Kanyonu, kar altında ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor
YEREL HABERLER Horma Kanyonu, kar altında ziyaretçilerine eşsiz ...
Türk mutfağının en seçkin lezzetlerinden kuyu kebabı sezonu açıldı Kastamonu’nun coğrafi işaretli lezzeti kuyu kebabı ağızları tatlandırmaya başladı Padişah yiyeceği meşhur kuyu kebabı sezonu açıldı
YEREL HABERLER Türk mutfağının en seçkin lezzetlerinden kuyu kebabı ...
Kastamonu’da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 7 yaralı Kaza yapan otomobile çarpmamak için duran yolcu otobüsüne arkadan gelen otobüs çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 7 ...