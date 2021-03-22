Ağlı'da yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Ağlı ilçesinde bazı okullarda koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

Ağlı İlçe Hıfzısıhha Kurulu, ilçedeki okul personellerinde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar tüm okul ve yurtların kapatılmasına karar verdi. Eğitimin bu süreçte uzaktan devam edeceği belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-03-22 12:37:25



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