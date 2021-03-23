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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atıksu Arıtma Tesisi’nde havuzların testleri başladı

İHA

Atıksu Arıtma Tesisi’nde havuzların testleri başladı

Kastamonu tarım arazilerinin sağlıklı şekilde sulanması adına hayati bir önem taşıyan Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İnşaat gerçekleşmesi yüzde 50’yi geçen tesiste havuzlara test için su verilmeye başlandı.
Avrupa Birliği destekli yaklaşık 100 milyon lira maliyeti bulunan Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar devam ediyor. Tesiste havuzlara test için su verilmeye başlanırken inşaat gerçekleşmesinin ise yüzde 50’yi geçtiği belirtildi. Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi’nin bölgenin en modern tesisi olduğunu ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Burada çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kastamonu’muz için üretim için çok önemli bir proje. Özellikle bu bölgedeki çiftçilerimizin sabırsızlıkla beklediği bir proje. Şu anda hızla yükseliyor. Havuzların testi yapıldı. İnşallah tesis planlandığından daha erken sürede teslim edilecek. 47 bin metrekarelik alanda inşaat çalışmaları devam eden Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandığında 1. kademede ortalama günlük 31 bin 978 metreküp, 2.kademede ise günlük ortalama 38 bin 267 metreküp atık suyu arıtabilecek kapasitede olacak” dedi.

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