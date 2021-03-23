Köylülerin uykularını kaçıran kaya ortadan kaldırıldı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yıkılma tehlikesi sebebiyle köylülerin uykusunu kaçıran kaya kütlesi, iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

Hanönü ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Kayabaşı köyü Korkmaz Mahallesi'ndeki evlere tehlike arz eden büyük bir kaya kitlesi, Özel İdare müdürlüğü ekipleri tarafından iş makinesi ile kırılarak etkisiz hale getirildi. Çalışma hakkında bilgi veren Kayabaşı köyü muhtarı Yılmaz Ekinci, "Fiziki yapısındaki özellikler nedeniyle parçalanması çok zor olan kaya kendi imkanlarımız ile parçalanmayacağı için ilçe kaymakamlığından yardım istedik. müracaatımız kısa zamanda olumlu karşılandı. Her yağmurlu günde tehlike oluşturan kayanın kırılması için iş makinaları köyümüze geldi. Ancak kayanın tamamen kırılması bir kaç günü buldu. Kazaya meydan vermeden kayayı kırdığımız için mutluyuz" dedi.

Öte yandan, çevredeki evlerde oturan vatandaşlar da kaya yuvarlanır düşüncesiyle zaman zaman evlerinde kalmadıklarını, artık rahat uyuyabileceklerini söyledi.

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