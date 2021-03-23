Vali Aydın Aslan Ortaokul öğrencileri, çevrimiçi astronomi eğitimi alıyor

Vali Aydın Aslan Ortaokulu öğrencileri, “Fen ve Uzay Farkındalık” projesi kapsamında astronomi eğitimi almak için Sancaktepe Bilim Merkezi astronomları ile internet ortamında bir araya geldi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) kuruluşu ile ilgili heyecan verici gelişmelerden etkilenen Vali Aydın Aslan Ortaokulu Fen Bilimleri Zümre öğretmenleri, İstanbul Sancaktepe Bilim Merkezi astronomlarıyla koordinasyon sağlayarak Vali Aydın Aslan Ortaokulunda öğrenim gören 737 öğrenciye yönelik çevrimiçi astronomi eğitimi planlandı ve eğitimler verilmeye başlandı. İlk etapta 2226 Şubat 2021 tarihleri arasında 402 öğrenciye 6 grup ve 12 oturumda gerçekleştirilen çevrimiçi astronomi eğitimlerinin ikinci etabı da 1519 Mart 2021 tarihleri arasında 335 öğrencinin eğitimi ile devam etti.

Eğitimler sırasında öğrencilere Astronomi, Uzay Bilimleri ve Uzay Teknolojileri ile ilgili Sancaktepe Bilim Merkezi astronomları Oğuz Uzun, Afra Sena Günaslan ve Emre Arıtoprak tarafından uzay simülasyonları eşliğinde sunum yapıldı. Sunumun ardından öğrencilerin astronomi ve uzay ile ilgili bütün merak ettikleri sorular ise bu eğitimlerde karşılık buldu. Öğrenciler, astronomlara merak ettikleri soruları sorarak aradıkları cevapları buldu.

Eğitimler sırasında ayrıca TUA (Türkiye Uzay Ajansı) ile ilgili bilgiler verilerek, ajansın çalışmaları ve gelecek hedefleri ile ilgili öğrencilerin bilgilenmesi sağlandı.

Bazı öğrenciler, eğitimler sırasında astronot olmak ve uzaya çıkmak ile ilgili hayallerinin olduğunu belirtti.

Vali Aydın Arslan Ortaokulundan yapılan açıklamada, “Eğitimin planlanması ve sürdürülmesin de büyük özveri gösteren okul idarecilerine, öğretmen arkadaşlarımız Cengiz Olhan, Hatice Aydınözü, Eda Ersoy Turan, Zeki Sarıkaya, Asuman Köksal ve Dilara Şahin’e; Sancaktepe Bilim Merkezi’ne ve Astronomlar Oğuz Uzun, Afra Sena Günaslan ve Emre Arıtoprak’a çocuklarımızın bu zorlu süreçte eğlenerek farkındalık kazanmalarına sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ederiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.