Jandarmanın projesi ile kasten öldürme olaylarının önüne geçildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen “Kasten Öldürme Olaylarını Önleme Projesi” kapsamında bir önceki yıla göre ölümlü olaylarda yüzde 73, hayatını kaybedenlerin sayısında ise yüzde 81 düşüş sağlandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca 18 Aralık 2019 tarihinde “Kasten Öldürme Olaylarını Önleme Projesi” hayata geçirildi. Proje kapsamında jandarma ekiplerince vatandaşları bilgilendirici afiş ve broşürler dağıtıldı. Ayrıca kan davaları ve öldürme olaylarının önlenmesi için kolluk kuvvetleri ve din görevlilerinin katkılarıyla konferanslar düzenlendi. Özellikle jandarma sorumluluk alanında 77 husumetli ve dargın aile tespit edilerek barıştırılması için mülki makamların koordinesinde heyetler oluşturuldu. Ayrıca jandarma ekiplerince bu süre zarfında yapılan genel arama ve kontrollerde ruhsatsız olduğu tespit edilen 73 tabanca, 203 av tüfeği ve 93 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Husumetli ailelerin bir arada bulunabileceği yerlerde ve aileler arasında meydana gelen anlaşmazlıklarda da olayların büyümemesi için önleyici ek tedbirler alındı.

Kasten Öldürme Olaylarını Önleme Projesi ile 2019 yılında 11 kasten öldürme olayında 16 kişi, 2020 yılında 3 kasten öldürme olayında 3 kişi hayatını kaybetti. 2020 yılında ise yapılan faaliyetler ve alınan önlemler neticesinde bir önceki yıla göre olay sayılarında yüzde 73, hayatını kaybeden şahıs sayısında ise yüzde 81 düşüş sağlandı. 2021 yılında da projenin uygulanmasına devam edileceği belirtildi.

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