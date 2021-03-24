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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vaka sayısı sıfır olan ilçede köy karantinaya alındı

İHA

Vaka sayısı sıfır olan ilçede köy karantinaya alındı

Kastamonu’da vaka sayısı bir ay önce sıfır olan Hanönü ilçesinde 22 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında bir köy karantinaya alındı.
Hanönü ilçesinde bir ay öncesi sıfır vaka ile sevindirici haber verilirken son günlerde cenazelerde mesafeye uymama ve il dışından gelen vatandaşların artmasıyla bir anda Covid19 vakalarında artış meydana geldi. Vaka sayılarının artış gösterdiği ilçeye bağlı Sirke köyü ise İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün karantinaya alındı. Ayrıca, Sarılan, Küreçayı, Yenice ve Kayabaşı köylerinde pozitif vaka görülen bazı vatandaşlarda karantina altına alındı. Toplam vaka sayısının 22'ye ulaştığı ilçede yetkililer de denetlemelerin devam ettiğini vatandaşların sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymalarını istedi.
Sarılan köyü muhtarı Ayhan Çatal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il dışından köylerine gelecek vatandaşların 10 günlük karantina altına alınacağını, tüm köy halkının kurallara uygun hareket etmesi gerektiğini belirtti.

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