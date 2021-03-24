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Vakaların en çok artış gösterdiği Kastamonu’da taziye ve hasta ziyaretleri yasaklandı

İHA

Vakaların en çok artış gösterdiği Kastamonu’da taziye ve hasta ziyaretleri yasaklandı

Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelinde taziye ve hasta ziyaretlerinin artan korona virüs vakaları nedeniyle yasaklandığını açıkladı.
Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantının ardından açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve tedbirlerin belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.
Halk sağlığı korumak adına Kastamonu’da cenaze defni öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak her türlü yiyecek ve içecek ikramının yasaklandığının belirtildiği açıklamada, il genelinde Covid19 hastalığının yapılmasının önüne geçilebilmesi için toplu taziye kabulü ile taziye ziyaretlerinin yasaklandığı ifade edildi.

Kastamonu’da Covid19 hastalığının bulaşma riski nedeniyle il genelinde uzun ve önemli hastalık geçiren şahısların ikametlerine dönüşü sonrası yapılacak hasta ziyaretlerinin de pandemi sonrasına ertelenmesinin kararlaştırıldığı açıklamada, muhtarların bulaş kaynağı oluşturacak ev ziyaretleri ve ev oturmalarının tespit edilmesi halinde buna ait bilgilerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi istendi.
Açıklamada, apartman ve site yöneticileri vasıtasıyla apartman ve site gibi toplu hayatın sürdürüldüğü kalabalık ikamet yerlerinde, ortak kullanım alanlarından kalabalık oluşturacak şekilde kullanılmasının engellenmesi istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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