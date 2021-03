Maden kamyonlarının yaydığı toz bulutu, ilçe halkını ayağa kaldırdı

Hanönü ilçesinde çıkartılan madenleri taşıyan kamyonların yaydığı toz bulutu mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Son 2 yıldır maden mağduriyetinin hat safhaya ulaştığını ifade eden muhtar Hüseyin Yücel, "Bahçe yapamıyoruz, madenlerden dolayı tarım yok, bahçelerde sebze olmuyor. Eşlerimiz temizlik yapmaktan usandı" dedi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bir maden ocağında çıkartılan madenler, kamyonlar tarafından işlenmek üzere fabrikaya taşınıyor. Taşıma esnasında ağır tonajlı kamyonların oluşturduğu toz bulutu, mahalle sakinlerinin tepkilerine sebep oldu. Özellikle Vakıfgeymene Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, toz bulutu sebebiyle evlerinden çıkmakta zorlandığını söyledi.

Mahalle sakinleri, ağır tonajlı kamyonlar sebebiyle çevrede oluşan toz bulutuna çözüm bulunmasını talep etti.



"Mağduriyetimiz hat safhaya ulaştı"

Vakıfgeymene Mahalle Muhtarı Hüseyin Yücel, "Toz duman ve çevre kirliliği gibi birçok sorunlarımız var. Özellikle son 2 yıldır maden mağduriyetimiz had safhaya ulaştı. Bahçe yapamıyoruz, madenlerden dolayı tarım yok, bahçelerde sebze olmuyor. Eşlerimiz temizlik yapmaktan usandı. Sürekli dinamit atılıyor" ifadelerini kullandı.



"Sorun önlenemiyor"

Kamyonların oluşturduğu toz bulutlarından dolayı mağdur olduklarını söyleyen Yücel, "Cevher nakli için kullanılan 5 kilometre uzunluğundaki cevher nakil yolu mahallemiz yakınından geçmektedir. Bu esnada kamyonlar tarafından yol boyunca toz oluşumuna neden olmaktadır. Ortaya çıkan toz nedeniyle mahalle sakinleri olarak her anlamda mağdur olmaktadır. Tozun önlenmesi için her ne kadar belli periyodlarda arazöz ile sulama yapılıyor ise de kimi zaman araç arızası, kimi zaman iki sulama periyodu arasında sürenin uzaması nedeniyle sorun zaman zaman önlenemiyor" dedi.



Yücel, insan sağlığını tehdit eden toz bulutlarının Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce görmezden gelindiğini ve burada denetlenme yapılması gerektiğini kaydetti.



