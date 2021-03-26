Tarihi eser dolu eve operasyon Tarihi heykel, kılıç ve sikkelerle yakalanan şahıs gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında aralarında heykel de bulunan çok sayıda tarihi eserle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Tosya ilçesi Sapaca köyünde bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, eve baskın düzenledi. F.İ. adlı şahsın evinde yapılan aramada tarihi olduğu belirlenen 1 adet heykel, 9 adet sikke, 1 adet kolye, 81 adet tarihi eser niteliğinde metal obje, 1 adet tarihi eser niteliğinde kılıç, 10 adet tabanca fişeği ve tarihi eser kullanımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.İ. isimli şahıs, işlemleri sonrasında adlı makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.