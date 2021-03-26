KUZKA tarafından 15 projeye teknik destek sağlanacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından, "2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden toplam 15 proje desteklenmeye hak kazandı.

KUZKA tarafından 12 Ocak 2021 tarihinde ilan edilen, "2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Program kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan 15 proje, 25 Mart 2021 Perşembe günü Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğince onaylandı. Teknik destek programı kapsamında bölge illeri Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un "Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı" teması kapsamında kamu ve özel sektör kurumlarının kurumsallaşma, eğitim, yönetim ihracat ve dijital pazarlama danışmanlığı konularında farklı nitelikteki projelere teknik destek sağlanacak.

KUZKA tarafından 5 dönem olarak uygulanan 2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programının ilk dönemi (OcakŞubat) tamamlanırken, program kapsamında ikinci dönem proje başvuruları ise 30 Nisan 2021 tarihine kadar kabul edilecek.



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