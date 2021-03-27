Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde korona virüs vakalarının görüldüğü Durupınar köyü karantinaya alındı.

İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Durupınar köyünün 10 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemleri alarak köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Ayrıca kararlara uymayanlar hakkında da adli ve idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

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