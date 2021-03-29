Kastamonu’da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

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Kastamonu’nun Araç ilçesinde ahşap evlerin bulunduğu alanda çıkan yangında, iki ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde Hüseyin Çıra ve Ali Osman Demir’e ait evlerde yangın başladı. Sobadan çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangında evleri büyük oranda yanan aileler, belediye tarafından mahallede bulunan başka bir eve yerleştirildi. Yangın hakkında jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

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