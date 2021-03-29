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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Belediyesi’nden hayırseverlere çağrı

İHA

Kastamonu Belediyesi’nden hayırseverlere çağrı

Kastamonu Belediyesi, Kovid19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yılda Halil İbrahim Sofrası’nın kurulmayacağını duyurdu.
Kastamonu Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında hayırseverlerin destekleriyle kurulan Halil İbrahim Sofraları’nın Kovid19 salgını nedeniyle bu yılda kurulamayacağı açıklandı.
Hayırseverlerin destekleriyle Ramazan ayı boyunca Kastamonu Belediyesi hizmet binası yanında ve Kuzeykent Kapalı Pazar alanında hazırlanan iftar sofralarının yerini bu yıl da yardım kolileri alacak.
Kastamonu Belediyesi yaptığı duyuruda ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolileri hazırlanacağını ve ihtiyaç sahiplerinin mağdur edilmeyeceğini duyurdu. Kastamonu Belediyesi’nden yapılan açıklamada hayırseverlere de çağrı yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Kovid19 salgınıyla mücadele edilen bu süreçte her zamankinden daha fazla ihtiyaç sahibimiz siz değerli hayırseverlerimizin yardımlarını bekliyor. Kastamonu, Kastamonu’ya yeter diyoruz ve Ramazan ayı boyunca aşın kaynamadığı ev olmaması adına Ramazan kolisi kampanyamızı başlatıyoruz. Halil İbrahim Sofralarımızı kuramayacak olsak da gönül birlikteliğimizi hiçbir salgın engelleyemeyecektir. Kastamonu Belediyesi ve değerli hayırseverlerimiz dün olduğu gibi bugünde ihtiyaç sahipleri kardeşlerimize gereken desteği sağlayacaktır.” denildi.
‘Birlikte güçlüyüz’ sloganıyla başlatılan kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverler; 0544 826 65 09, 0542 284 86 66, 0542 522 63 29 ve 0530 115 95 10 nolu telefonlardan yetkililerle iletişime geçebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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