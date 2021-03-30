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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya kırmızı çizgisini çizdi

İHA

Tosya kırmızı çizgisini çizdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaya geçitlerinde kırmızı çizgi uygulaması başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışması ‘kırmızı çizgi’ ile devam ediyor. Bakanlığın yaya geçitlerinde öncelik yayanın çalışması yaya geçitlerinin kırmızı renge boyanması ile yeni bir boyut kazandı. Yurt genelinde başlatılan ‘kırmızı çizgi’ uygulaması Tosya ilçesinde de Kaymakam Deniz Pişkin’in yaya geçidini kırmızı renge boyanması ile başlatıldı. Uygulama ile kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması amacıyla Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül ile birlikte ilçenin Endüstri Meslek Lisesi Kavşağında yaya geçidini kırmızı renge boyadı.
Yaya geçidinin kırmızı renge boyanmasının ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “İçişleri Bakanlığımızın her alanda trafik güvenliği ile ilgili kampanyaları ve çalışmaları var. Bu çalışmaların en önemli ayağını da yaya önceliği kampanyaları ve çalışmaları oluşturuyor. 2021 yılının da bu anlamda bu trendin devam ettirilmesi amacıyla Bakanlığımızın talimatıyla bir kez daha okul ve yaya geçitlerinde özellikler trafik işaretleri bulunmayan, trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatlerinin bir kez daha üst seviyeye çıkarılması ve bu geçitlere yaklaşırken yavaşlamalarını ve yayalara öncelik tanımaları anlamında devletin tüm unsurları olarak bir farkındalık eyleminde olduğumuzu göstermek üzere bu akşam saatlerinde bugün burada bizde yaya anlamında, yaya güvenliği anlamında kırmızı çizgimizi çektik. Yarın inşallah birde okul geçidinde Fevzipaşa İlkokulunda okulumuzun bulunduğu yaya geçidinde yine aynı çalışmamızı yapacağız" dedi.
Çalışmanın amacından bahseden Kaymakam Deniz Pişkin, "Burada amacımız bu anlamda hem vatandaşımızın hem sürücülerimizin farkındalığını artırmak, trafikte yaya ölümlerini düşürmek. Şöyle bir rakam vermek gerekirse bakanlığımızın bu çalışmaları başlattığı tarihten bugüne kadar yayaların trafik kazalarındaki ölüm oranı yüzde 30 oranında azaldı. Bizde bu anlamda hem kolluk kuvvetleri olarak ilçe mülki idare amirleri olarak gerekli hassasiyeti gerekli farkındalık çalışmalarını bütün unsurlarımızla yürütüyoruz. Yarın yine aynı çalışmayı yapacağımızı tekrarlıyorum. Sürücülerimize bir kez daha okul geçitleri ve yaya geçitlerinde yavaşlamalarını ve varsa burada geçmek üzere olan yada geçmek için bekleyen yayamız varsa durarak mutlak suretle durarak onlara geçiş hakkını tanımalarını istirham ediyorum. Yaya güvenliği hepimiz için çok önemli bir konu. Bugün sürücü olan bir vatandaşımız yarın trafikte yaya olarak bulunabilir. Toplum güvenliği, insanımızın huzuru açısından bu kampanyanın büyük önemi var. Bizde bugün burada bunun altını kırmızı çizgiyle çizdik. Katılımcılara, burada görev alan bütün arkadaşlara ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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