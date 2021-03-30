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Kastamonu’da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İHA

Kastamonu’da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Kabalarsökü köyünde ikamet eden aynı aileden 2 kardeş çocukları arasında Taşoluk Köyü mevkiinde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine 3 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan 2 kişi ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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