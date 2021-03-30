Hanönü'de, 'öncelik yayanın' etkinliği

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Hanönü ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi. Hanönü Lisesi Caddesi’nde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Bayhan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Astsubay Mesut Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

rafik ekipleri vatandaşlara konuyla ilgili bilgi vererek, uyarılarda bulundu.

Vali Yardımcısı Kılıçarslan, trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde etkinliklerin düzenlendiğini söyledi. Kılıçarslan, "İçişleri Bakanlığımızca, ülkemiz genelinde yapılan denetim faaliyetlerinin yanında, farklı konularda bilgilendirme faaliyetleri de düzenlenmekte ve bu konuya özel önem verilmektedir. Bu kapsamda ilçemizin belli noktalarında yaptığımız etkinlikte sürücülere yayanın yola ayak bastığı anda yol hakkının vatandaşa geçtiğini, frene basmamız gerektiğini, yani yaya güvenliğinin önemini anlattık" diye konuştu.



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