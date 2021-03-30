Sinema salonlarının faaliyetlerine ara verildi

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İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Kastamonu'da sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verildi.

Vali Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, sinema salonlarının faaliyetlerini görüştü. Alınan karar doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırıldı.



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