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Küle dönen 2 bin hektarlık ormanlık alan yeniden yeşerecek Yeşilin bekçileri külleri ormana dönüştürmek için seferber oldu

İHA

Küle dönen 2 bin hektarlık ormanlık alan yeniden yeşerecek Yeşilin bekçileri külleri ormana dönüştürmek için seferber oldu

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında geçtiğimiz yıl 211 orman yangınında bin 958 hektarlık orman arazisi zarar gördü. Zarar gören orman arazilerinin yeniden yeşertilmesi için ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor.
2020 yılı Kastamonu için adeta ‘Orman Yangınları ile Mücadele Yılı’ olarak geçti. Bu kapsamda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 211 farklı noktada çıkan orman yangınlarını söndürebilmek için tüm ekipleri ile birlikte üstün gayret gösterdi. Özellikle Kastamonu’nun Taşköprü ve Çatalzeytin ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürebilmek için 21 farklı ilden Kastamonu’ya gelen ekipler gece gündüz demeden alevlerle mücadele etti. Kastamonu’da 2020 yılında çıkan 211 orman yangınında 2 bin hektarlık alan küle döndü. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapan yeşilin bekçileri, bir yandan yanan alanlardaki rehabilite çalışmalarına devam ederken bir yandan da yanan alanların yaralarını sarmak, küle dönen ormanları yeniden yeşertmek ve geleceğe nefes olmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Orman olacak fidanlar toprakla buluşturulacak
Kastamonu’da Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 farklı fidan üretim çiftliğinde hummalı çalışmalarda devam ediyor. Daday Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Daday Fidan Üretim Şefliğinde tohumlama ve diğer yöntemlerle fidan üretim için 7 gün 24 saat çalışmalar sürüyor. 211 farklı noktada çıkan yangınların yakınında bulunan ormanlardan toplanan kozalaklardan fidan üretim şefliğinde tohumlar üretiliyor. Üretilen tohumlar ve fidanlar, yeni dönemde yanan alanlarda toprakla buluşturulacak ve küle dönen ormanlık alanlar yeniden yeşertilecek. Üretim aşamasında ortaya çıkan atıklar da değerlendiriliyor ve yeni fidanlar üretiminde humus olarak kullanılıyor. İşlenen kozalaklar ise el sanatlarında kullanılmak üzere vatandaşlara dağıtılıyor. Bu kozalaklardan süs eşyası yapan vatandaşlarda kendilerine gelir imkanı sağlıyor.

“Ürettiğimiz tohumlar ve fidanlar, ormana dönüşmeye başlamıştır”
Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Daday Orman İşletme Müdürlüğü Daday Fidanlık Üretim Şefi Orman Mühendisi Nurcihan Esra Gedikoğlu, “Daday Fidanlığımız, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüzün tohum çıkarma ünitesi olan tek fidanlıktır. Aynı zamanda soğuk hava depomuzda bulunmaktadır. Bizler Daday Fidanlığı olarak önceliğimiz tohum ve fidan üretimi gerçekleştirmektir. Ürettiğimiz tohumlar ve fidanlar, işletmelerimizin ağaçlandırma sahalarında kullanılarak ormana dönüşmeye başlamıştır. Bizlerde fidanlığımızda çalışan işçilerimizle birlikte yılın her mevsimi çalışıyoruz. Bizler, burada öncelikle tohumu ekiyoruz. Sonra bu tohumlar fidan haline geliyor. Fidanların ot alma ve çapalama bakımlarını yapıyoruz. Sonrasında sökümlerini gerçekleştiriyoruz ve talep eden işletmelerimize tahsisini gerçekleştirip buradan gönderiyoruz. Aynı zamanda özel olarak isteyenler içinde buradan satışını da yapıyoruz” dedi.

“211 orman yangınında bin 958 hektarlık orman arazisi zarar gördü”
Geçtiğimiz yıl 211 adet orman yangının çıktığını anlatan Gedikoğlu, “2020 yılı itibariyle Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında 211 adet orman yangını meydana gelmiştir. Maalesef bu yangınlarda bin 958 hektarlık alan yanarak zarar görmüştür. Bizler, zarar görün bin 958 hektarlık alana tohum takviyesi yapmakla görevlendirildik. Bunun üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüzün talimatlarıyla bir program hazırladık. Fakat bu yıl ki programımız önceki yıllara göre çok daha fazla. Çünkü yanan alanların fazlalığı fidanlık talebini de arttırdı. Bizlerde yoğun bir şekilde fidanlığımızda tohum çıkarma çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Hem ormanlarımızı yeşertiyoruz hem de yüzde 100 geri dönüşüm sağlıyoruz”
Tohumların Daday Fidan Üretim Şefliğine her işletmeden kozalak şeklinde geldiğini söyleyen Gedikoğlu, “Orijinallerine göre kozalak çıkarma ünitemizde tohumlar çıkarılmaktadır. Çıkan kozalakların içerisindeki tohumlar, işletmelerimize tekrar gönderilmektedir. Tohumları alınan ve boz kalan kozalaklar ise, yakacak ve süs malzemesi olarak satılmaktadır. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede devletimize de gelir sağlamış oluyoruz, devletimize de getirisi olmuş oluyor. Aynı zamanda tohum çıkarırken kırılan kanatlar ve kozalağın içerisindeki karpelli yapılarda humusa dönüştürülüyor fidanlığımızda ve bu sayede doğada yüzde 100 bir dönüşümle tekrar ormanlarımıza bunları kazandırmış oluyoruz. Bizler geleceğimize nefes olmaya devam etmek istiyoruz ve ormanların yeniden dönüşümünü sağlamakla görevliyiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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