Sobadan sızan gaz 3 kişiyi zehirledi

Kastamonu’nun Doğanyurt ve Cide ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi olan bir kişi, Ankara’ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesinde ikamet eden Ali Özdemir (71) ve Sebahat Özdemir’den (96) komşuları bir süre haber alamadı. İhbar üzerine köye Doğanyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı açtıklarında Ali Özdemir ile Sebahat Özdemir’i yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. Sobadan sızan karbonmoroksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ali ve Sebahat Özdemir, ambulansla Doğanyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 2 kişi, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilen Sebahat Özdemir, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan Cide ilçesine bağlı Kırcı köyünde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ali Erdem’den bir süre haber alınamayınca jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine köye gelen Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiklerinde Mehmet Ali Erdem’i de yerde yatar vaziyette buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Erdem, Cide Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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