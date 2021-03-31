İtfaiye ekiplerinden çocuklara afet eğitimi

Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Çocuk Bakımevi öğrencilerine afet eğitimi verdi.

Hayatın gerçeklerinden olan yangın, deprem, sel gibi afetlerde nasıl davranılması gerektiğine yönelik Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatıyla çocuklara yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenlendi. İlk eğitim Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevinde verildi. İtfaiye ekipleri çocuklara afet durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini, yanıcı maddeler ile oynanmaması üzerine uygulamalı eğitimini tamamladı. Eğitimleri değerlendiren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Olası afet durumlarında çocuklarımızın nasıl hareket etmeleri gerektiğini ekiplerimiz hazırladıkları eğitim çerçevesinde anlattı. İlk olarak çocuk bakımevimizde bu eğitimi düzenledik. Önümüzdeki sürede bu çalışmayı genişletmeyi düşünüyoruz. Ayrıca yanıcı, kesici maddelerle oyun oynanmayacağını da ekiplerimiz çocuklarımıza anlattı. Çocuklarımız ülkemizin istikbali. Onların her alanda bilgilendirilmesi hepimizin görevi. Üzerimize düşüne dün olduğu gibi bugünde yapacağız” dedi.

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