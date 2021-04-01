Başkan Vidinlioğlu’ndan yerel basına destek

Kastamonu Belediyesi ile Basın İlan Kurumu arasında basın destek protokolü imzalandı.

Kastamonu Belediyesi’nde gerçekleşen törende konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yerel basının şehrin sesi olduğunu ve Kastamonu’da çok köklü bir basın geçmişinin yaşatıldığını ifade ederek, Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Murat Yürekli ve Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz’ın katılımıyla Yerel Basına Destek Protokolü’nü imzaladı. Kamuoyunun doğru şekilde bilgilenmesi adına yazılı ve görsel basının öneminin bilincinde olduğunu ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Yerel basınımızın yaşaması için destek şart. Biz elimizden geldiğince bu desteği zaten veriyorduk. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Murat Yürekli ve Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz ile yaptığımız görüşmelerin ardından bir destek protokolü imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Murat Yürekli, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’na teşekkür ederek, “Yerel basının yaşaması şehirler için büyük önem arz etmekte. Sağladığınız destek örnek olacaktır. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kastamonu yerel basının zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz ise, “Sayın başkanımız ile çok verimli görüşmelerimiz oldu. İmzalanan sözleşme yerel basın için hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yerel Basına Destek Protokolü yapılan açıklamaların ardından imzalandı.

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