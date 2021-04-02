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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu, Kastamonu’ya geldi

İHA

Bakan Soylu, Kastamonu’ya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Asayiş ve Güvenlik Toplantısına katılmak üzere Kastamonu'ya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte Ankara’dan havayolu ile Kastamonu’ya geldi. Kastamonu Havalimanına iniş yapan Bakan Soylu, Kastamonu Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Soylu, Valilik şeref defterini imzalayarak Vali Avni Çakır’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu, ardından Asayiş ve Güvenlik Toplantısına katıldı.
Toplantıya Bakan Soylu’nun yanı sıra Vali Avni Çakır, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, askeri erkan ile ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantının ardından Bakan Soylu’nun Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenecek olan 31. Dönem Uzman Erbaş Jandarma Komando Temel Kursu Mezuniyet Törenine katılacak. Törenin ardından Bakan Soylu, aynı bölgede düzenlenecek olan cami temel atma törenine iştirak edecek.

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