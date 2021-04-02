Tosya’da eğitimcilerden Kızılay’a destek

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kızılay’ın düzenlediği etkinliğe katılan eğitimciler, kan bağışı yaparak destek verdi.

Türk Kızılay'ı tarafından Tosya ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi. İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin kan bağışı tırına gelerek kampanyaya destek olurken, eğitimcilerden de destek geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ile birlikte okul müdürleri de kan bağışı yaparak destek olurken, pandemi sebebiyle eğitimcilerin de farklı günlerde gelerek kampanyaya destek olacağı belirtildi. Kan bağışının hayat kurtardığının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, eğitimcilere, Kızılay ekiplerine ve temsilcilerine teşekkür etti.

Kızılay Tosya Temsilcisi Süreyya Yağmur ile Kızılay gönüllüleri Saliha Özabacı ile Mehmet Demirci, Kaymakam Deniz Pişkin'e, destek olan eğitimcilere ve tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhuriyet Meydanında konuşlanan kan bağış tırı, 5 Nisan gününe kadar kan alımı yapmaya devam edecek. Hafta sonu kısıtlamasında kan bağışı yapacak olan kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.



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