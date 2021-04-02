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Bakan Soylu komandolara böyle seslendi "Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımızdır"

İHA

Bakan Soylu komandolara böyle seslendi "Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımızdır"

Kastamonu'da eğitimleri tamamlanan komandolara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Rehavet bizim düşmanımız. Terör örgütlerinden daha büyük düşmanımızdır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da katıldığı '31'inci Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde komandolara mesajlarda bulundu. 'Allah'a çok şükür, böyle evlatları karşımızda görünce azmimiz, karlılığımız, inancımız artmaktadır' diyen Bakan Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede kat ettiği yol hakkında detaylı bilgiler verdi. Soylu, "Kıymetli arkadaşlar, bütün bunları çıktığınız yolu tarif etmek için anlattım. Burada verilen emeğin ne için olduğunu, ne olduğunu, gayretin ne için olduğunu anlamanız için anlattım. Aileleriniz sizler için çok emek verdi. Allah onlardan razı olsun. Bugün ne yazık ki hepsi burada değiller. Salgın tedbirleri sebebiyle kısıtlı bir şekilde sadece dereceye giren evlatlarımızın aileleri ile buradayız. Bizim bağımız gönül bağıdır, onlar şuanda bulundukları yerlerde sizin şurada duyduğunuz heyecanı, görev aşkını, vazife aşkını hissediyorlar. Size dua ediyorlar. Sizin için gözleri parlıyor. Anne, babalar, kardeşler, eşler, çocuklar bize bu evlatları hangi hissiyatla teslim ettiğinizi biliyoruz. Onları neden kınaladığınızı biz biliyoruz, onlar artık bizim de evlatlarımız, onlar 84 milyon bu milletin evlatları. Sizler de bizler de aynı ailenin fertleriyiz" dedi. Ailelere, 'Bu çocukların en büyük rehberi, en büyük amirleri sizlersiniz' diyen Bakan Soylu, "En büyük yardımcıları, destekçileri, yol göstericileri sizlersiniz. Onlar ve bizler de sizlerin rehberliğinize, dualarınıza muhtacız. İnşallah hep birlikte bu evlatların daha büyük sevinçlerini, gururlarını görmeyi Cenabı Allah bizlere nasip etsin. Allah sizden tekrar razı olsun" diye konuştu.

"En büyük düşmanımız; 'rehavet"
Konuşmasında eğitmenlere ve komutanlara da teşekkürlerini sunan Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:
"Kıymetli eğitmenlerimiz, komutanlarımız bu çocukları eğittiniz, onlara emek verdiniz. Sizin onlara öğrettiğiniz her kelime, her hareket meslekleri boyunca onlara yoldaş, onlara rehber olacaktır. Sizlere de minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Sevgili genç arkadaşlarım, eğitiminizi tamamladınız. Biraz önce bahsettiğim güçlü bir teşkilata, kutlu bir teşkilata dahil oldunuz. Büyük bir sorumluluğu hep birlikte üzerinize aldınız. Sizlere dilimin döndüğünce yükünüzü anlatmaya çalıştım. Hangi sorumluluklarla karşı karşıya kaldığınızı, bize bu toprakların neyi vaat ettiğini, neyi bıraktığını, geçmişin bizden ne istediğini, bugünün bize ne anlam yüklediğini anlattım. Kıymetli arkadaşlarım, komandolar sizlere sesleniyorum. Bizim mesleğimiz rutin bir meslek değildir, bizim mesleğimiz sadece burada öğrendiklerinizle hayatınızı idame ettirebileceğimiz, devam edeceğiz meslek değildir. Bizim mesleğimiz disiplin mesleğidir. Üstlerinize, onların talimatlarına, burada öğretilenlere, burada öğrendikten sonra elde ettiğiniz tecrübeleri, aynı mücadeleyi omuz omuza verdiğiniz arkadaşlarınızla yeniden öğreneceklerinize ihtiyaç duyduğunuz meslektir. Rehavet bizim düşmanımız. Terör örgütlerinden daha büyük düşmanımızdır. Her adımı attığınızda disiplin, hazır olmak bizim önemli şiarımızdır. Günlerce yürüttüğümüz operasyonda 10 saniyelik dalgınlık bizim beraber mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın hayatına mal olabilir"

"Düşmana, teröriste karşı acımasız olmakla görevlisiniz"
Bakan Soylu, "Zihninizi, gözünüzü, kalbinizi, zekanızı birbirinizden ayırırsanız beden ağır olur. Ailelerinize, rütbelilerinize tabi olmak, onların tecrübelerini her an dinlemek, onlardan öğrenmek sizin asli vazifenizdir. Siz merhamet medeniyetinizi, iyilik medeniyetinin evlatlarısınız. Siz aynı zamanda düzgün, çalışkanlığın, ahlakın dayanışmanın evlatlarısınız. Yaptığınız görevde vatandaşlarımıza nazik, nezaketli, güler yüzlü ama düşmana, teröriste karşı acımasız olmakla görevlisiniz. Sizden bekletimiz budur. Siz dünyanın en iyi komandolarısınız, bunu hayatınız boyunca unutmayacaksınız Siz keskin nişancısınız. Bin metre, bin 500 metre, 2 bin metre sizin için en çabuk ulaşılacak hedef olmalıdır. Bunları yapan arkadaşlarınız var. Başarıyla sahada bunu uygulayan arkadaşlarınız var. Duruşunuzun, gücünüz, asaletiniz, kuvvetiniz milletimize, güveni dosta güven, düşmana korku salmalıdır. Siz her operasyona gidişinizde her birliğinizden çıkışında abdestli olmayı unutmayız, şehitlerimizin sizle beraber olduğunu, Allah'ın sizle beraber olduğunu zihninizden bir an için çıkarmayın. Biz bu coğrafyanın evlatları, siz bu coğrafyanın kahramanları ve aslanlarısınız. Bilmediğiniz çok yoldaşınız bar, arkanızda çok dua var. Size güveniyoruz itimat ediyoruz. Sizinle gurur ve onur duyuyoruz" dedi.

Gösteri nefesleri kesti
Konuşmaların ardından komanda timlerince gösteri yapıldı. Nefesleri kesen gösterinin ardından uzman erbaşlar, Türk bayrağı ve sancağın önünde silaha el basarak yemin etti. Törende dönem birincisi Uzman Onbaşı Mehmet Karaparça tarafından yaş kütüğüne plaket çaktı. Bakan Soylu’nun yanı sıra yemin törenine Vali Avni Çakır, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, askeri erkan ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

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