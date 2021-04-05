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Bir garip evlilik hikayesi, 1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı 1 gün evli kaldığı ve 4 yıldır boşanamadığı eşine her ay 700 lira nafaka ödüyor Severek kaçırdığı eşini broşürlerle ararken eline gelen mahkeme kararı ile şok oldu 1 gün süren evliliği ile hayatı alt üst olan Mustafa Duman: “Her ay 700 lira nafaka ödüyorum, 4 yıldır eşimin yüzünü bir kez bile olsa göremedim, yüzünü bir tek nikahta görebildim"

İHA

Bir garip evlilik hikayesi, 1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı 1 gün evli kaldığı ve 4 yıldır boşanamadığı eşine her ay 700 lira nafaka ödüyor Severek kaçırdığı eşini broşürlerle ararken eline gelen mahkeme kararı ile şok oldu 1 gün süren evliliği ile hayatı alt üst olan Mustafa Duman: “Her ay 700 lira nafaka ödüyorum, 4 yıldır eşimin yüzünü bir kez bile olsa göremedim, yüzünü bir tek nikahta görebildim"

2017 yılında kaçarak evlendiği ve 1 gün evli kalan eşinden 4 yıldır boşanamayan genç, mahkemenin eşine ayda 700 lira nafaka ödemesine karar vermesi sonucu bir şok daha yaşadı. Yüzünü sadece nikahta gördüğü ve broşürler bastırarak aradığı eşinin kendisini mağdur ettiğini söyleyen genç, "FETÖ’cülükle bile suçladılar. Hakkımda 7 tane açılmış dava var, bir işe de girip çalışamıyorum” dedi.

Kastamonu’nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, 6 yıl önce sosyal medyadan Ayşe isminde bir kadın ile tanıştı. 2 yıl boyunca Ayşe ile görüşen Mustafa Duman, 2017 yılının Ekim ayında Ayşe ile evlenme kararı aldı. Ayşe’nin ailesinin evliliğe karşı çıkması üzerine Mustafa Duman ile Ayşe anlaşarak kaçtı. Otobüsle Kastamonu’ya gelen Mustafa Duman ve Ayşe, burada resmi nikah kıyarak evlendi. Ardından Ayşe’nin ailesi, İstanbul’dan gelerek kızlarını tekrar geri götürdü. Bir daha eşinden haber alamayan Duman, el broşürleri bastırarak eşini aramaya başladı. Televizyon programlarına dahi çıkan Duman, bir gün eline boşanma tebligatı gelince büyük şok yaşadı. Boşanma davasının görüldüğü sırada 2017 yılında 1 gün evli kaldığı eşi Ayşe için aylık 700 lirada nafaka bağlandı. 3 gün de hapis yatan Duman, iş bulamadığı için nafakasını ödeyemedi ve 15 bin lira borçlandı. Zaman zaman evine icra gelen Duman, 4 yıldır eşinden boşanamadığını belirterek, hakkında da 7 tane davanın açıldığını söyledi. 1 gün evli kaldığı eşi yüzünden hayatının karardığını söyleyen Duman, yetkililerden boşanma davasının sonuçlanması için yardım istedi.

“Ben, kayıp eşimi ararken elime boşanma tebligatı geldi”
2017 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı Ayşe ile evlendiğini söyleyen Mustafa Duman, “Ayşe ile 2 yıl kadar görüştük. Bu süreçte evlenme kararı aldık. Annesi ile telefonda görüştük, kesinlikle olmaz dediler ve telefonu yüzüme kapattılar. 2 gün sonra tekrar beni başka bir numaradan aradı ve ‘gel Mustafa, beni al götür’ dedi. Annemlerde evde yok deyip evden çıktı, bende Kastamonu’dan yola çıktım. İstanbul’a ulaştığımda Ayşe ile buluştuk ve bir gün dayımlarda kaldık. Sonra otobüsle Kastamonu’ya döndük. O gün içerisinde resmi nikahlarımız kıyıldı. Ardından Ayşe’nin annesini aradık ve durumu anlattık. Annesine ‘benim rahatım iyi, sevdiğim adam ile evlendim’ dedi. Daha sonra annesi ve babası çıkıp Kastamonu’ya geldiler. Burada bize, ‘kızımız evinden telli duvaklı çıksın’ dediler. Geceyi de bizde geçirdiler. Muhtarımızda vardı yanımızda. Sabah olunca da buradan türbeleri de ziyaret ederek İstanbul’a gittiler. Söz günü geldiğinde ben Ayşe ile ailesini evde bulamadım. Evlerinin karşısında polis karakolu vardı, polise gittim. Eşimin kaybolduğuna dair şikayette bulundum. Ardından 300 tane afiş bastırdım ve bunları etrafa dağıttım. Söz için bankadan 20 bin lira kredi çekmiştim. Bu paraları da eşimi ararken harcadım. Ne yaptıysam ulaşamadım. Kesinlikle bir haber alamadım. Daha sonra bir gün bana boşanma davası, tazminat davası bunlarla karşılaştım. 3 günde hapiste yattım. Hapisten çıkınca televizyonda bir mağdur programı vardı, o programa çıkarak bütün her şeyi anlattım. Haklı olmama rağmen şu anda halen daha hukuki olarak linç girişimi altındayım” dedi.

“1 gün evli kaldığım eşime her ay 700 lira nafaka ödüyorum”
4 bankadan ayrı tarihlerde kredi çektiğini buna rağmen eşini bulamadığını anlatan Duman, “Televizyona çıktım olmadı ama bankalara borçlandım, şimdi günlük icra geliyor kapıma. 1 gün evli kaldığım eşim hayatımı mahvetti, ne yapacağımı bilemiyorum. 2017 yılında nafakaya bağlandım. 1 günlük evli olmama rağmen bu nafaka neden yazılıyor. Her ay 700 lira nafaka ödüyorum ama işsiz olduğum için bu parayı da ödeyemedim. Avukatları sürekli beni arıyor ve 15 bin lira nafaka borcun birikti diye tehdit ediyor. 4 yıldır eşimin yüzünü bir kez bile olsa göremedim. Mahkemeler oluyor, mahkemeye ailesi kendileri geliyor, eşimi getirmiyorlar. Yüzünü bir tek nikahta görebildim, bir daha da göremedim” diye konuştu.

“1 gün evli kaldığım eşim hayatımı mahvetti”
7 tane hakkında açılmış davanın olduğunu söyleyen Duman, “1 gün evli kaldığım eşim hayatımı mahvetti. 7 tane hakkımda açılmış dava var, bende bunları tesadüfen öğrendim. Çok mağdurum, hakkımda açılmış 7 dava yüzünden de kesinlikle bir yere işe giremiyorum. İcralar devamlı kapıma geliyor. Ne yapacağım şaşırdım, mağdurum. İş yerinde çalıştığım sırada karakoldan gelen askerler ifademi aldı. Karakolda FETÖ’cü olmakla suçlandığımı öğrendim. Beni CİMER’e şikayet etmişler, bu şahıs FETÖ’cü diye. Hakkımda dava açıldı, yapılan yargılamanın sonunda beraat ettim, bende bu aileye yönelik tazminat davası açtım bana bu suçlamayı yaptıklarından dolayı. Ama bu suçlama yüzünden işimden de oldum. Kesinlikle şu an işe de alınmıyorum. İşsizim şu anda, bir yerde çalışamıyorum” şeklinde konuştu.

“4 yıldır süren bir boşanma davamız var”
4 yıldır hakkında açılan davalarla uğraştığını belirten Duman, şunları kaydetti: “Devamlı beni şikayet ediyorlar. Ne yapacağımı da şaşırdım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Benden ne istediklerini de bilmiyorum. 4 yıldır süren bir boşanma davamız var, boşanma davasını da onlar açtılar. Ne yapmak istiyorlar ben bir şey anlamadım. Gerçekten çok mağdurum. 1 günlük evli kaldığım eşimden boşanamıyorum. 4 yıldır ne istiyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Eşimi bulmak için 50 bin lira civarında para çektim, bankalara borçlandım. O paraları da ödeyemiyorum. Bir işe de girip çalışamıyorum. Devletimden yardım istiyorum.”

“Mustafa’nın haline komşusu olarak üzülüyoruz”
Mustafa’nın kendileri için değerli bir komşu olduğunu söyleyen Hüseyin Berberoğlu ise söyle konuştu: “Mustafa, çok değerli bir komşumuz. İyi bir çocuktur. Eşi ile resmi nikahın kıyılmasının ardından 1 gün evli kaldı ve kızın ailesi gelip, kızlarını da alıp gittiler. Kızdan bir daha haber alınamadı. Hakkında bazı davalar var, kaç yıldan beri uğraşıyorlar bir türlü boşanmada gerçekleşmiyor. Bizde komşusu olarak üzülüyoruz. Bir an önce bu işten kurtulup önüne bakmasını istiyoruz. Hayatını ona göre yönlendirmesini istiyoruz. Baya bir borçlandı da. Bankadan annesinin üzerine kredi çekti. Baya bir mağdur duruma düştü. Bir işe de giremedi. Evine köyüne de sürekli icralar geliyor. Çok mağdur ve sıkıntılı bir durumda."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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