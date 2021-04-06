Yaşlı kadın, komşuları tarafından ölü bulundu

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Kastamonu’nun Küre ilçesinde komşuları tarafından yemek götürülen yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Kayadibi köyünde ikamet 65 yaşındaki Saniye Çendik’e, komşuları yemek götürdü. Kapı açılmayınca eve giren Çendik’in komşuları, yaşlı kadını ölü buldu. İhbar üzerine olay yerine Küre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonrası Saniye Çendik’in hastalığından dolayı hayatını kaybettiğini belirledi. Çendik’in cenazesi, Küre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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