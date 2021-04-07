Karantinada olması gereken korona hastası çarşıda gezerken yakalandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde karantinada olması gereken korona virüs hastası, evde sıkılınca çarşı merkezine gezmeye gitti. İhbarla yakalanan şahıs, cezai işlem uygulanarak yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesinde ikamet eden E.Z.'nin, rahatsızlanması üzerine yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 2 Nisan Cuma günü evinde karantinaya alınan E.Z., bir süre sonra kendisini iyi hissetmesi sonrası evde sıkılınca hava almak için dışarı çıktı. İhbar üzerine harekete geçen İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Z.'yi ilçe merkezindeki çarşıda gezerken yakaladı. Karantinayı ihlal eden E.Z.’ye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurduna yerleştirildi.

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