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Üç ilde güçlerini birleştiren kadın kooperatifleri e-ticaretle kazanacak Gücüm Emeğim Platformu ile birleşen kadınlar internet üzerinden el emeklerini pazarlayacak

İHA

Üç ilde güçlerini birleştiren kadın kooperatifleri e-ticaretle kazanacak Gücüm Emeğim Platformu ile birleşen kadınlar internet üzerinden el emeklerini pazarlayacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde tek çatı altında birleşen Kastamonu, Sinop ve Çankırı illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, kurulan internet sitesi ile ürettikleri ürünleri ulusal ve uluslararası pazarda satışa sunacak.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen kadınların ve gençlerin işgücü potansiyelinin geliştirilmesinin amaçlandığı kadın emeği ve girişiminin desteklenmesi yoluyla işgücü potansiyelinin geliştirileceği Gücüm Emeğim Platformu kuruldu. TR82 bölgesinde faaliyet gösteren Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki kadın kooperatiflerin tek çatı altında toplanarak kadın kooperatifleri ile kadın girişimci derneklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 3 ilde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve kadın girişimci derneklerinin tek bir çatı altında toplandığı Gücüm Emeğim Platformu ile kadın emeği ile üretilen ürünlerin çeşitlendirilmesi, katma değerli hale getirilmesi, değer fiyatına ve doğru yöntemlerle pazarlanması ve eticaret yöntemi ile satışının sağlanarak gelir getirici faaliyetlerin artırılması planlanıyor.

Kadınların kazancını arttıracak faaliyetler tanıtıldı
Gücüm Emeğim Platformu ile Kastamonu, Sinop ve Çankırı’da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve kadın girişimci dernekleri tarafından üretilen yöresel ürünler, bir web tabanlı ticaret sitesinin kurularak ulusal ve uluslararası pazarda müşteriye ulaşılması amaçlanıyor. Kuruluşu tamamlanan platformun lansman toplantısı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Kastamonu Valisinin eşi Bahar Çakır, Sinop Valisinin eşi Filiz Karaömeroğlu ve Çankırı Valisinin eşi Melike Ayaz’ın da katılım gösterdiği lansman toplantısında Gücüm Emeğim Platformu kapsamında yapılacak faaliyetler tanıtıldı.

“TR82 Bölgesi’nde kadınlar istihdama katılmada ilk sıralarda yer alıyor”
11 kadın kooperatifi ile 12 ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan platformun tanıtımında konuşan Vali Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır, “Gücüm emeğim platformu, kadın kooperatiflerini tek bir çatı altında buluşturacaktır. Verilecek eğitimlerle kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, eticaret temelli internet sitesi ile satış hacimlerinin artırılması, teknik gezi ve iyi uygulama ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ile kooperatif üyesi hanımlarımıza destek olunması planlanmaktadır. Güçlü toplum güçlü kadınlarla olur. Güçlü kadınlar da üreten, işleyen ellerle olur. İnanıyoruz ki kadınlarımızın çalışma azmiyle kurumlarımızın da desteğiyle ulusal ve uluslararası platformlarda marka haline gelecek başarı hikayeleri oluşturacağız" dedi.

“Girişimci olmak isteyen kadınların oranı Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde”
Kadın girişimci derneklerinin güçlendirilmesini hedeflediklerini söyleyen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, “Bölgemizde gelecekte girişimci olmak isteyen kadınların oranı Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Bölgemiz, kadınların işgücüne katılma oranında 26 bölge arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu veriler bölgede kadınların çalışmak istediklerini açık ve net bir şekilde bizlere göstermektedir. Dernek ve kooperatiflerde kadınların kendi ürettikleri ürünleri satma ve gelir elde etme konularında çok hevesli olduklarını; iş teknikleri, pazarlama ve markalaşma gibi alanlarda ise geliştirilmeye ve desteğe ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. Bu noktada kadın örgütlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve güçlendirilmesi adına Kalkınma Ajansı olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Oluşturduğumuz kadın örgütlenmeleri çalışma grubu ile kadın kooperatifleri ve girişimci dernekleri ile çalışmalar yapılarak bir eylem planının ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

“Kadın kooperatiflerine ve kadın girişimci derneklerine 14 farklı eğitim verdik”
2020 yılında kadın kooperatifleri ve kadın girişimci derneklerinin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına amacıyla 14 farklı eğitimden oluşan Kadın Örgütlenmeleri Eğitim Programı’nı düzenlediklerini anlatan Dr. Genç, “İş planı kavramı, tanıtım, marka ve bilinirlik, sosyal ağ oluşturma, stratejik pazarlama yöntemleri, dijital pazarlama, finansal kaynaklar + kredi ve hibe destekleri, üretilen ürünlerin standartlaştırılması, iyi yönetişim, temel iş hukuku, problem çözme ve karar verme, zaman yönetimi ilişki ve iletişim yönetimi, proje döngüsü yönetimi eğitimi gibi konulardan oluşan toplam 80 saatlik eğitime yoğun ilgi olmuştur. Söz konusu eğitimleri dijital programa da taşıyarak sürekli erişime açık hale getirdik. Kadın kooperatifleri ve girişimci derneklerinin kendilerini ve ürünlerini tanıtabilmesi için ulusal fuarlara standlı olarak katılımları ve ülkemizdeki başarılı kadın örgütlerine iyi uygulama örneği ziyaretlerinin gerçekleştirilerek tecrübe paylaşımı yapılmasına yönelik faaliyetleri yürüteceğiz. Kadın kooperatiflerinin iş birliği ve satış ağlarını geliştirebilmeleri için faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili tanıtım ve fuar günlerine katılmalarını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

“Kadın dayanışmasını ön plana çıkarmayı hedefliyoruz”
Kadın kooperatifleri ve kadın girişimci derneklerini tek bir çatı altında buluşturma hedefinde olan Gücüm Emeğim Platformunu kadın örgütlenmeleri ile hayata geçirmeye çalıştıklarını belirten Genç şu ifadeleri kullandı: "Kadın dayanışmasını ön plana çıkaracak olan platform kadın emeğinin korunması ve kadın örgütlenmelerinin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Amacımız kadın emeği ile üretilen ürünlerin çeşitlendirilmesi, katma değerli hale getirilmesi, değer fiyatına ve doğru yöntemlerle pazarlanması ve eticaret yöntemi ile satışının sağlanarak gelir getirici faaliyetlerin artırılması ve görünürlüğünün sağlanmasıdır."
Konuşmaların ardından Gücüm Emeğim Platformunun tanıtımı ve hedefleri anlatıldı. Ayrıca toplantıda Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ülkü Kavalalı, platform temsilcisi ve sözcüsü olarak seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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