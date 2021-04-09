Kastamonu’da kuralları ihlal eden 79 kişiye para cezası

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Kastamonu’da son bir haftada korona virüs tedbirlerine uymayan 79 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da artan korona virüs vakalarını kontrol altına almak için sıkılaştırılan denetimler sürüyor. Bu kapsamda 17 Nisan'daki denetimlerde maske takmayan 2, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 15, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4, sokağa çıkma kısıtlamamasına uymamaktan 57 ve sigara yasağına uymamaktan 1 kişiye toplam 78 bin 243 lira idari cezası kesildi. Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6 kişinin ise Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği öğrenildi.

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