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1 günlük evliliği ile hayatı altüst olan şahsa, yardım eli uzandı Boşanamadığı eşine nafaka ödemeye mahkum olan şahsın banka borcunu yardımseverler kapattı

İHA

1 günlük evliliği ile hayatı altüst olan şahsa, yardım eli uzandı Boşanamadığı eşine nafaka ödemeye mahkum olan şahsın banka borcunu yardımseverler kapattı

Yaklaşık dört yıl önce evlendiği ve 1 gün evli kalıp evini terk eden eşine boşanamadığı halde her ay 700 lira nafaka ödemeye mahkum edilen gence, ismini açıklamayan bir yardımsever tarafından yardım eli uzandı. Banka hesabına yatırılan 20 bin TL'yi çeken genç, icralık olduğu üç bankaya olan borçlarını kapattı.
Kastamonu’nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, 6 yıl önce sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile 2017 yılının Ekim ayında kaçarak evlendi. Sadece Ayşe ile 1 gün evli kalabilen ve yüzünü sadece nikahta görebilen Duman, Ayşe’den bir daha haber alamadı. Ayşe’nin ailesiyle birlikte İstanbul’da döndükten sonra hayatı kararan Duman, düğün hazırlıkları için kredi çektiği sırada eline boşanma tebligatı alarak büyük bir şok yaşadı. Boşanma davasının görüldüğü sırada 1 gün evli kaldığı eşi Ayşe için aylık 700 lirada nafaka bağlanan Duman, iş bulamadığı için nafakasını ödeyemedi ve 15 bin lira nafaka borcu birikti. Hakkında 7 ayrı dava açılan Duman, nafakasını ödeyemediği gibi açılan bu davalar yüzünden icralık oldu. 5 ayrı bankaya yaklaşık 50 bin lira civarında borçlanan Duman’ın imdadına, İhlas Haber Ajansı aracılığıyla televizyon kanallarında çıkan haberleri izleyen bir hayırsever yetişti. İsmini gizli tutan bir hayırsever, Mustafa Duman ile sosyal medya üzerinden iletişime geçerek aldığı hesap numarasına “Allah’a dua et, bunu sana Allah gönderdi” diyerek 20 bin lira yatırdı. Duman, hesabına yatırılan parayı çekerek icralık olduğu üç bankaya borcunu kapadı.

“Hesabına gelen 20 bin lira para ile üç bankaya olan borcunu kapattı”
Kastamonu’nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, “İhlas Haber Ajansı aracılığıyla televizyon kanallarında çıkan haberler üzerine durumumu görüp üzüldüğünü söyleyen ve ismini vermek istemeyin bir kişi, sosyal medya üzerinden bana ulaşarak yardım edeceğini belirtti. Benden, IBAN numaram ile o anlık fotoğrafımı istedi. Bende teşekkür ettim ve bana, ben sana dönüş yapacağım bekle dedi. İki gün sonra tekrar bana sosyal medyadan ulaşarak hesabıma paranın yattığını ve bugün öğle saatlerinde çekebileceğini söyledi. Bende teşekkür ettim, dana sonra hesabıma baktığımızda 20 bin liranın yatırıldığını gördüm. Tekrar sosyal medyadan yazarak teşekkür ettim, bana teşekkür etme deyip sadece Allah’a dua et, bu yardım sana Allah’tan geldi dedi. Bir daha da bana mesaj yazmadı. Şu anda kendisine kesinlikle ulaşamıyorum, kimdir nedir hiçbir şey bilmiyorum. İsminin gizli kalmasını istedi, ismini dahi benimle paylaşmadı. Ben, çok mağdurdum. 5 tane bankaya borcum vardı, icralık olmuştum. Üç bankaya olan borcumu hesabıma gelen bu para ile kapattım” dedi.

"1 gün evli kaldım, 4 yıldır boşanamıyorum"
1 gün evli kaldığını ve her ay 700 lira nafaka ödediğini anlatan Duman, “4 yıldır da boşanamıyorum. Ben çok mağdurum, bu işin sonuna kadar davamı sürdüreceğim. Hakkımda açılan 7 dava üzerine hiçbir işe giremedim. İcralık olmuştum. Evlenemiyorum, yuva kuramıyorum. Artık yaşım geçiyor. 4 yıldır boşanamıyorum. Artık bu işinde sonlanmasını istiyorum. 1 gün evli kaldım, 4 yıldır boşanamıyorum. Her ay nafaka ödüyorum. Aylık 700 liraya nafakaya bağladılar. Mağdurum ve işsizim. 4 yıldır hiçbir işe giremedim. Kapıma devamlı icralar geliyordu. Bu yardım ile şükürler olsun şimdilik üç bankaya olan borcumu kapattım” diye konuştu.

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