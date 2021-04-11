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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

İHA

Trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kastamonu’da UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak düzenlediği trafik kazası tatbikatı adeta nefes kesti. Senaryo gereği 22 yaralı kurtarılırken, bu sırada yoldan geçen vatandaşlar ise araçlarını durdurarak ne olup bittiğini anlamaya çalıştı.
Kastamonu, Çankırı ve Kırıkkale’de Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) katılmak üzere müracaat eden gönüllülerinin eğitimleri tamamlandı. 29 Mart2 Nisan tarihleri arasında Kastamonu’nun ev sahipliğinde toplam 25 personelin katılımıyla teorik ve uygulamalı şekilde gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda tatbikat düzenlendi. Kastamonu, Çankırı ve Kırıkkale UMKE ekipleri gönüllülerinin katılımıyla Yolkonak Gençlik Kampı’nda düzenlenen tatbikat ise gerçeğini aratmadı. Tatbikat gereği, yaşanan otobüs kazası canlandırıldı. Senaryo gereği kaza öncesinde alev alan araç, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından 25 UMKE personeli ile AFAD ekipleri, yaralılara müdahale etti. Araçlarda sıkışan yaralıları AFAD ekipleri, sıkıştıkları yerden kurtarırken, UMKE ekipleri de yaralıları ambulanslarla hastaneye taşıdı.
Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar da araçlarını durdurarak ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Bir süre ekiplerin çalışmasını izleyen vatandaşlar, kazanın tatbikat olduğunu anladıklarında rahat bir nefes alarak tekrar araçlarına binerek tatbikat alanından ayrıldı.
Tatbikatın ardından Kastamonu, Çankırı ve Kırıkkale’de gönüllü olarak UMKE’ye katılmak isteyen gönüllülere, katılım belgesi verildi. Gönüllülerin, bulundukları illerde UMKE bünyesinde bundan sonra görev alacakları belirtildi.

“Çok büyük bir gerçeklikle tatbikat icra edildi”
Tatbikatı yerinde takip eden Vali Avni Çakır, “Geçtiğimiz hafta 5 günlük temel eğitimlerini alan UMKE’nin sağlık ordusuna yeni katılan arkadaşlarımızın son derece gerçekçi bir tatbikatını izledik. Ben, tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Burada çok büyük bir gerçeklikle tatbikat icra edildi. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Medikal Yardım Hizmeti UMKE, her türlü tabi afetlerde, depremlerde, su baskınlarında, yangınlarda ve kazalarda, hayatın her alanında normal sağlık hizmetlerinin zor şartlarda ifa edilmesinde her anlamda hayatımızdalar. Zaten sağlık ordusu hayatımda en fazla karşılaştığımız meslek gurubu, hayatımızda her alanda varlar. Zor durumlara düştüğümüzde ülkemizde malum doğal afetler çeşitlilik gösteriyor. Depremler, su baskınları, yangınlar gibi afetlerde bu tür kuruluşlarımızın varlığı, işlerini yaparken profesyonelliği bu anlamda biz vatandaşların en büyük güvencesi. Kastamonu özelinde de UMKE personelimiz, müdahale ettiği olayların hepsinde hayat kurtarmada, vatandaşlarımızın acılarının dindirilmesinde bir an önce sağlık kuruluşlarına nakledilmesinde çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah bugün 25 kursiyerimiz başarıyla buradan mezun oldular” dedi.

“5 gün boyunca teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuldular”
UMKE’de görev almak isteyen gönüllülerin 5 gün boyunca teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulduğunu söyleyen Kastamonu UMKE İl Sorumlusu Paramedik Oğuzhan Bozoğlu ise, “Kastamonu, Çankırı ve Kırıkkale illerinden sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personellerimiz ellerindeki UMKE birimlerine başvuru yaptılar. Başvuru yaptıktan sonra eğitim tarihlerini bekliyorlar. Eğitim tarihleri belirlendikten sonra 5 gün boyunca teorik ve uygulamalı eğitime tabi oluyorlar. Biz, bu 5 günlük teorik ve uygulamalı eğitime Kastamonu olarak ev sahipliği yaptık. Bölge Eğitim Tatbikatı diye adlandırdığımız iki gece konaklamalı ve üç gündüz olacak şekilde gece kamp yerinde, gündüz de olay yerinde çadırlarda konaklayarak, hayatımızı idam ettirebilmek için konserve ve diğer yeme alışkanlıklarını arttırarak burada konaklama oldu. Konaklama sırasında timler, farklı etaplarda teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Olay yeri yönetimi, enkaz altından yaralı çıkartma, kriz yönetimi, hasta müdahalesinde yapılaması gereken önemli noktalar ve yüksekten bir yaralının indirilmesi gibi AFAD’ın organizasyonunda burada eğitimler aldılar. Bu eğitimlerde sonra illerine döndükten sonra UMKE gönüllüsü olarak normal işlerini icra ederken olası afetlerde ve olağan dışı durumlarda da görev alacaklar” diye konuştu.

“22 yaralıya müdahale edildi”
Eğitimlerin sonunda trafik kazası süsü verildiği, toplamda 22 yaralının olduğu bir olaya sanki gerçekmiş gibi bir müdahale gerçekleştirildiğini anlatan Bozoğlu, “Bu müdahaleden sonra tatbikatlarda, enkazlarda ve afetlerdeki olaya hakimiyetleri ölçüldü ve değerlendirildi. Değerlendirme sonunda başarılı olan kursiyerlerimize katılım belgeleri takdim edildi. Bu belgeyle artık kursiyerler, UMKE personeli olarak illerinde aktif olarak görev almaya başlayacaklar” ifadelerini kullandı.

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