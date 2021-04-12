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202 yıllık Tahir Efendi Konağı, Anadolu Masal Evi’ne dönüştü “Kastamonu Anadolu Masal Evi” tarihi konakta açıldı

İHA

202 yıllık Tahir Efendi Konağı, Anadolu Masal Evi’ne dönüştü “Kastamonu Anadolu Masal Evi” tarihi konakta açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO iş birliğinde yürütülen Anadolu Masalları Projesi kapsamında, 202 yıllık Tahir Efendi Konağı’nda “Kastamonu Anadolu Masal Evi” açıldı.
Ülke genelinde 81 il ve 750 bin ilçede hayata geçirilen Anadolu Masal Evi Projesi, Kastamonu’da da hayat buldu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın katılımıyla 202 yıllık Hacı Tahir Efendi Konağı, Kastamonu Anadolu Masal Evi olarak dizayn edilerek açıldı. Masal Evinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların yeni eğitim alanlarından biri olarak hayata geçirilen Masal Evi’nde öğretmenler, çocuklara geleneksel masallar anlatırken, çocuklar ise ebru, taş baskı, dokuma, masal anlatıcılığı gibi atölyelerde eğitimler alarak hem kaybolmaya yüz tutmuş masallar canlandırılacak hem de çocuklar çeşitli etkinlikler yaparak el becerileri geliştirilmiş olacak.

“Kastamonu’nun kadim kültürüne her türlü desteği veriyoruz”
Hacı Tahir Efendi Konağında yapılan açılışta konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Kastamonu'nun kadim bir şehir olduğunu belirterek, “Kastamonu, her şeyiyle kadim bir şehir. Böyle kadim bir şehre eğitimöğretim alanında ciddi olarak her türlü katkıyı vermek için ant içmiştik. Bunu başından beri söylemiştik. Bu 202 yıllık güzel konak hem tarihi, hem kültürel değerlerimizi ifade ettiği için de en azından bu değerlerimizin çocuklarımıza ulaştırılmasında yardımcı olması amacıyla masallarımızla kültürümüzün geçmişten günümüze devamlılığını arz etmesi bakımından burayı Masal Evi olarak açtık. Gerçekten bu konuda bakanlık olarak Kastamonu’nun kadim kültürüne her türlü desteği veriyorduk, vermeye de devam edeceğiz. Masal Evi’ni eğitimöğretimin bir parçası ve kadim kültürün devamı olarak düşünmek lazım. Bu noktada gerçekten emeği geçen, çok büyük çapta, Türkiye’de de sürdürülen Öğretmen Yetiştiriciliği Genel Müdürlüğümüz var, bu projenin baştan beri uygulayıcısı o. Ben en azından daha çok emeği geçtiği için onun konuşma hakkı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Valimiz ve Milletvekillerimiz, ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşları hep beraber el birliğiyle güzel güzel şeyler yapıyoruz. İnşallah bunları yine el birliğiyle güzel bir şekilde Kastamonu’muzun daha gelişmesi, daha güzelleşmesi, daha kültürel ve eğitimsel olarak mesafe alması için Allah bize can verdiği müddetçe çalışacağız” dedi.

“81 İl 750 bin ilçede Anadolu Masal Evi açılacak”
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. Adnan Boyacı ise, “Masal Evleri, aslında Anadolu Masalları projesinin bir parçası. Türkiye genelinde yaklaşık 220 bin öğretmen, 81 il 750 bin ilçede, Anadolu Masalları ve Dede Korkut Masalları’yla bunlara ilişkin sözleri, şarkıları çerçevesinde bakanlığımız tarafından örgütlenmiş ve 81 il 750 bin ilçede bu masalları söylüyorlar. Masal Evleri gibi evlerin artması bizim açımızdan şunu ifade ediyor; kadim kültürün kültürel kodlarını çocuklarımızın en iyi öğreneceği ‘değer eğitimi’ diye bahsettiğimiz değerlerimizin hızlı şekilde çocuklarımıza nüfuz edeceği yerler, masallarımız. Ve hepimizin babaannesi, anneannesi, dedesi, nenesi vardır. Onlardan öğrendiklerimizi şimdi öğretmenlerimiz bu kodlarla beraber çocuklarımıza daha hızlı, daha etkili taşımanın yollarını aradılar. Bu, 1 yıllık bir proje. Biz istedik ki gönülden gönüle bir köprü olsun, makamlar burada yol olsun. Öğretmenlerimiz de çocuklara bu yollardan yolcu olsun. Valimize, Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze, İl Özel İdare Başkanımıza Kastamonu’muza destek oldukları, böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için şahsım adına genel müdürlük ve bakanımız adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Masal evimizin ilimiz eğitim camiasına hayırlı olsun”
Son olarak söz alan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu da, “Anadolu Masalları’nın hayat bulması için tarihi bakımından ilimizin en eski yapılarından birisi olarak kabul edilen ve 1819 yılında yapıldığı bilinen, kendine özgü ahşap, alçı, taş ve cam mimari süslemeleriyle yaklaşık 202 yıllık tarihi geçmişi bulunan Hacı Tahir Efendi Konağı, Valimiz olanakları ile İl Özel İdaremiz tarafından müdürlüğümüze tahsis edilmiştir. Kastamonu Anadolu Masal Evi’nin bu tarihi konakta hayata geçirilmesine başta Valimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize ve tüm emeği geçenlere kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda Kastamonu Anadolu Masal Evi olarak bugün teşriflerinizle açılışını yapacağımız bu nadide yapıda işimizi tarihi ve kültürel değerleriyle yazma, dokuma, ebru ve taş baskı atölyeleriyle masal anlatım odaları oluşturulmuştur. Kastamonu Anadolu Masal Evi ile ilimizdeki okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize gruplar halinde masal odalarında, masal anlatıcısı öğretmenlerimiz tarafından masallar anlatılacak, atölye odalarında ise dokuma, taş baskı, ebru çalışmaları yapılacaktır. Kastamonu Anadolu Masal Evimizin ilimiz eğitim camiasına ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, tarihi ve kültürel bir şehir olan ilimizde Anadolu Masal Evi’nin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen bakanımıza, bakan yardımcımıza ve genel müdürümüze çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tarihi bina hizmete girdi
Konuşmaların ardından Masal Evi’nin açılış kurdelesi kesildi. Ayrıca öğrenciler tarafından hazırlanan masal anlatma ve oyunları da izleyen Bakan Yardımcısı Safran, Masal Evi’nde oluşturulan ebru sanatı, dokuma, taş baskı gibi atölyeleri de gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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