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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Coğrafi işaretli Kastamonu simidine yüzde 20 zam yapıldı

İHA

Coğrafi işaretli Kastamonu simidine yüzde 20 zam yapıldı

Kastamonu’nun yöresel lezzetlerinden olan yaklaşık 400 yıllık tarihe sahip coğrafi işaretli Kastamonu simidine, Ramazan ayı öncesinde yüzde 20 zam yapıldı. Günlük 10 bin adet üretilen simidin fiyatı 1.25 liradan 1.5 liraya yükseldi.
Kastamonu Valiliği koordinesinde Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 400 yıllık tarihe sahip olan Kastamonu simidi, diğer adıyla kazan simidi 2019 yılında coğrafi işaret belgesi aldı. Kentte günlük 10 bin adet üretimi yapılan Kastamonu simidine Ramazan ayı öncesinde artan maliyetler gerekçe gösteriler zam yapıldı. Ramazan ayı öncesinde 1.25 liradan satılan simit, yüzde 20 gelen zam üzerine 1.5 liradan satılmaya başlandı.

“Hayat pahalandı, her şeye artık zam geliyor”
Kastamonu simidini severek tükettiklerini söyleyen Kadir Doğan, “Zaman zaman simit alıyorum. 1.25 liraydı, fakat 1.50 liraya yükselmiş. Her şeye zam geliyor, hayat pahalı ne diyelim. Arkadaşlarla bir araya geldiğimizde yemek için simit tüketiyoruz. Kastamonu simidi çok lezzetli, şimdi yine aldık, çıtır çıtır. Çay ile süper gider” dedi.
Küre’de ikamet ettiğini ve Kastamonu’ya geldiğinde her zaman simit aldığını söyleyen Ahmet Yılmaz ise, “Kastamonu’ya işimiz düştüğü zaman simit almadan gitmiyorum. Simidimiz meşhur. Kastamonu’dan simit yenilmeden gidilmez diye bir laf bile vardır. Simitte zamlandı, ekmekte zamlandı, pazar yerleri de zamlandı. Yiyip içilecek her şeye zam geldi. Hayat pahalılaştı” diye konuştu.

“Çıtır çıtır gevrek bir şekilde Kastamonu halkına bu lezzeti sunuyoruz”
Kastamonu simidinin içerisinde herhangi bir katkı maddesinin olmadığını belirten simit ustası Erdal Köse şöyle konuştu:
“Kastamonu susamsız simidi, içerisinde herhangi bir katkı maddesi olmayan, un, tuz, su ve maya ile yoğrulur. Yaklaşık yarım saat bekletilir hamur yoğrulduktan sonra. Bekleyen hamur gramajlarında kesilerek halkalar şeklinde bağlarız. Bağlanan simit, belli bir miktar olgunlaştıktan sonra pekmezli suda haşlanarak kızarması için fırına koyarız. Yaklaşık fırında 1520 dakika bekledikten sonra çıtır çıtır gevrek bir şekilde Kastamonu halkına bu lezzeti sunuyoruz. Kastamonu Belediyemiz ve Kastamonu Valiliğimizin öncülüğünde Kastamonu susamsız simit için coğrafi işaret belgesini almış bulunuyoruz.”

“Artan maliyetlerden ötürü fiyatı 1.50 lira yaptık”
Kastamonu simidinin yaklaşık 400 yıllık bir tarihi olduğunu bildiklerini vurgulayan simit ustası Köse, şunları kaydetti:
“Kastamonu’nun susamsız simidi meşhurdur. Sade simit 1.50 TL’dir. 26 Şubat tarihi itibarıyla susamsız simide zam yaptık. Susamsız simit 28 Aralık 2020 yılı itibarıyla 1.50 liradan 1.75 TL’ye çıktı. Siyez simidi ise 2.25 TL’den satılıyor. Simidin hammaddesi un ve susamdır. Bunlara gelen zamlardan ötürü ve bir de işçi maliyetlerinden dolayı illaki zam yaptık.”

Kentte her gün yaklaşık 10 bin adet Kastamonu simidi üretiliyor
Kastamonu simidi, diğer yörelerden farklı olarak böreklik un ile mayalanıp yoğrulduktan sonra hamur simit halkası haline getiriliyor ve 10 dakika dinlendiriliyor. Bu hamur, daha sonra içinde elma pekmezi şurubunun kaynadığı kazanda suda haşlanıyor. Daha sonra fırınlanarak simit hazır hale getiriliyor. Kazan simidi olarak da adlandırılan Kastamonu simidinde çoğu yörelerde olduğu gibi susam kullanılmıyor. Orta Asya’dan Kastamonu’ya gelen simit, buradan da İstanbul’a Kastamonulu simit ustaları tarafından taşındı. Lezzetiyle Osmanlı padişahlarının da sofralarını süsleyen, elma pekmezi şurubuyla pişirilen simit, 3 gün bayatlamadan saklanabiliyor. Bayatlayan simitler de israf edilmeyip Kastamonu’nun bir başka yöresel lezzeti olan tiride dönüştürülüyor. Kentte her gün yaklaşık 10 bin adet üretilen Kastamonu simidi, her hafta sonu İstanbul’a semt pazarlarına da gönderiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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