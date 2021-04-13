Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

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Kastamonu’da korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu karanınca, son dönemde artan vakalar sebebiyle merkez Karaçomak köyünün 8 gün karantina altına alınması kararlaştırıldı. Kastamonu Valiliğince yapılan açıklamada, karantina süresince köyde ikamet eden kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar ile özel sektör çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi. Karantina kararı ile birlikte giriş ve çıkışlara izin verilmeyen köy merkezinde güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı ifade edildi.

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