Kardaki ayak izinden yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da, jandarmadan kaçarken karda bıraktığı ayak izleri takip edilerek, yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi, mahkemece tutuklandı.
Kastamonu merkeze bağlı Elmayakası köyünde devriye gezen jandarma ekipleri, gece saatlerinde 4 şüphelinin telefon ve elektrik direklerinden kablo hırsızlığı yaptığını tespit etti. Jandarmayı fark ederek, ormanlık alana kaçan şüpheliler, karanlıkta kayboldu. Kardaki ayak izlerini takip eden jandarma, 4 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada; 400 metre bakır kablo, 1 kablo kesme makası, 1 spiral kesim aleti, 1 tırmanma aparatı ve 15 metre halat ile 3 eldiven ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2021-04-13 13:10:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.