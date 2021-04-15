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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Timleri görevlerine bayraklı şov ile başladı

İHA

Yunus Timleri görevlerine bayraklı şov ile başladı

Kastamonu'da eğitimleri tamamlanarak sertifikaları teslim edilen motosikletli yunus polis timleri, görevlerine Türk bayraklı şov ile başladı.
Motosikletli yunus timi olmak için başvuruda bulunan 9 polisin yaklaşık 2 hafta süren eğitimleri tamamlanmasının ardından Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Eğitim Alanında düzenlenen törende, polislere sertifikaları verildi. Törende, polis ekipleri kurs süresince aldıkları eğitimlerden Türk bayraklı kısa bir gösteri sundu. Törende konuşan Vali Avni Çakır, “Sadece iki hafta gibi kısa bir sürede temel eğitimlerini alarak ve emniyet ile asayiş hizmetlerimize katılacak olan polis memurlarımız, gerçekten iki haftalık bir süre zarfında geldikleri seviyelerin sonucu bu oldu. Bu doğrultuda kursu veren hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir başarı örneği gösterdiler. Çünkü bu çocuklar 15 gün öncesine kadar hiç motosiklet kullanmamışlardı" dedi.
Kastamonu’da İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesinde araç ve gereç alımında iyi bir envantere sahip olduklarını belirten Vali Çakır, "Personel anlamında ciddi bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın da desteğiyle emniyet ve asayiş hizmetlerinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin temininde var gücümüzle çalışıyoruz. Taktir edersiniz ki Kastamonu şehir merkezinin bir özelliği de trafik sıkışıklığı. Özellikle şehir merkezinde mesai giriş ve çıkışlarında, okulların giriş ve çıkışlarında yoğun trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Sadece emniyet ve asayiş olaylarına bakan bir birim değil, herhangi bir şekilde lojistik hatta hasta nakline kadar gidebilir. Bazen televizyonlarda görüyoruz, sınava yetişmeye çalışan çocuklarımızı sınav merkezlerine götürüyorlar. Acil ilaca ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırıyorlar. Sadece emniyet ve asayiş hizmetlerinde değil, sanki bir Vefa Sosyal Destek Grubu personeli gibi 7/24 görev alıyorlar. İnşallah Yunus Timi olarak arkadaşlarımızın da devreye girmesiyle vatandaşımızın ihtiyaç hissettiği noktada süratli bir şekilde müdahalede bulunacağız. Vatandaşımızın huzuru, vefanın temini ve ihtiyaçların giderilmesi noktasında da mevcut hizmetleri rahat bir şekilde devam ettireceğiz” diye konuştu.
Düzenlenen sertifika törenine, Vali Avni Çakır, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ile İl Emniyet Müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcılarının yanı sıra çok sayıda polis memuru katıldı.

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