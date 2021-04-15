2 gündür vakaların hızla arttığı ilde Validen uyarı: Kastamonu Valisi Avni Çakır: "İlimizde mutant virüs oranı oldukça yüksek" "Hafta sonuna kadar vaka artışını durduramazsak, zorluk yaşayabiliriz" “Vaka sayılarımız arttıkça hastanede entübe ve ölüm oranları da yükseliyor”

Kastamonu Valisi Avni Çakır, özellikle Pazartesi ve Salı günü vaka artışlarında bir artışın olduğunu ve bu hafta sonuna kadar vaka artışını durduramadıkları taktirde zor günleri kendilerine beklediklerini kaydetti. Vali Çakır, vaka artışları yaşandıkça da hastanede entübe ve ölüm oranlarının da yükseldiğine dikkat çekti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen korona virüs (Covid19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca’nın açıkladığı bilgilere göre, her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısında Kırklareli, İstanbul, Çanakkale ve Yalova ile birlikte Kastamonu’da en çok Covid19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Karadeniz Bölgesinde de en çok vakanın görüldüğü il olarak dikkatleri çeken Kastamonu, Sağlık Bakanlığı verilerine göre de Türkiye’de 5’nci sırada yer aldı. Motosikletli yunus timleri sertifika töreninde konuşarak ildeki korona virüs sayılarının artışını değerlendiren Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Dün açıklanan vaka rakamlarında maalesef ilimiz, Türkiye’de en fazla vakaların yaşandığı 5’nci il seviyesine geldi. Bununla alakalı vatandaşlarımızı bizler sürekli ikaz ediyorduk. Bizler hareketliliğimizi azaltmaz isek, vatandaşlarımızın desteğini üst seviyede almazsak sadece kolluk kuvvetlerimizin marifetiyle denetim faaliyetleriyle bizler bunu engelleyemeyiz. İlimizde mutant virüs oranı oldukça yüksek seviyelerde olduğunu dikkate alırsak maalesef bununla alakalı yayılım hızı çok yüksek" dedi.



"İnsanlarımızın yüzde 5060’ı biraz amaçsızca geziyorlar"

Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlarını değerlendiren Vali Çakır, "Bu kararlar malumunuz toplum sağlığı için zaten özellikle bizim gibi yüksek vaka oranlarına sahip iller tarafından beklenen kararlardı. Bu kararlar toplumsal hayatta özellikle Ramazan ayında insanlarımızın vereceği destekle biraz rahatlama olacak. Vatandaşlarımız, süreç uzadıkça ilgi ve alakalarında bir takım değişiklikler oluyor, bizler bunun farkındayız. Şu anda yüksek vaka oranları, yüksek hastaneye yatışlar demek. Yüksek hastaneye yatış oranları da yüksek seviyede yoğun bakım oranı, yüksek seviyede entübe demek, ölüm oranları demek. Onun için mevcut yasaklara uyarak Ramazan ayında vatandaşlarımız evlerinde otursunlar, evlerinde ibadetlerini yapsınlar. Zorunlu olmadıkça lütfen kimse evlerinden dışarı çıkmasınlar. Ramazan günü zaten sokakta gezen insanlarımızın yüzde 5060’ı biraz amaçsızca geziyorlar. Bizler, işine gelen, iş yerlerini açan insanlarımıza bir şey demiyoruz. Ya da zaruri olarak ihtiyaçlarını almış vatandaşlarımıza bir şey demiyoruz. Bizler bunları akşama kadar sokaklarla amaçsızca dolaşan vatandaşlarımıza diyoruz. O yüzden Ramazan’da biraz kendimizi eve kapatalım. Ramazan ayının şartları ile birlikte mevcut kısıtlamalarla birlikte inşallah daha iyi rakamlarda buluşacağız” dedi.



“Hafta sonuna kadar vaka artışını durduramazsak, zorluk yaşayabiliriz”

Vaka artışının hafta sonuna kadar durdurulması gerektiğine işaret eden Vali Çakır, şöyle konuştu: “Vakalarımız artıyor ama yoğun bakıma düşme oranımız, mevcut vaka sayısına bakıldığında bir önceki pike göre daha düşük. Ama bunda da vaka sayılarımız yüksek. Vaka sayılarımız açıkçası bizleri bu haftaya kadar korkutmuyordu. Yine bir artış vardı ama biz, onun Ramazan ayı ile birlikte inişe geçeceğini düşünüyorduk. Özellikle bu hafta sonu vakalarımızda artış, özellikle Pazartesi ve Salı günü ciddi bir artış meydana geldi ve bununla alakalı biz, bu hafta sonuna kadar vaka artışını durduramazsak, zorluk yaşayabiliriz. Ama bununla alakalı bazı planlarımızı da hazırladık. Vatandaşlarımızı inşallah mağdur etmeyeceğiz”

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