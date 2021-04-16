Derenin suyu kahverengi ve köpüklü akıyor

Kastamonuİnebolu karayolu Oyrak mevkiinden akan derenin rengi kahverengine dönüştü. Kahverenginde akan derenin suyu çevrede vatandaşlar arasında merak uyandırdı.

Kastamonuİnebolu karayolu Oyrak mevkiinde kahverengi akan derenin suyu merak uyandırdı. Akan suyun kahverengine dönüştüğü derede ayrıca suyun üzerinde köpükler oluştu. Derenin hemen yakınında ise saman balyalarının yakıldığı, çevreye de moloz ile cam kırıkları ile çöplerin atıldığı görüldü. Adeta çöplüğe dönen dereden akan kahverengi su ise merak uyandırdı. Çevrede köylerinde bulunduğu dereden akan kahverengi suyun kaynağının nereden geldiği veya ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan Kastamonu Valiliği koordinesinde “Kastamonu Suyunu Koru” platformu öncülüğünde geçtiğimiz günlerde “Suyuna Sahip Çık Kastamonu” projesi geliştirildi. Proje kapsamında su tasarrufu ve suyun kirletilmemesi konusunda toplumda bilinç oluşturulması amacıyla başlatıldı.

Suyun neden kahverenginde aktığını merak ettiğini söyleyen vatandaşlar, “Şu anda buradan akan suyun siyaha yakın kahverengi tonunda ve üzerinde köpükler dolaşıyor. Bu suyun ne kadar sağlıklı olup olmadığını açıkçası merak ediyoruz. Bu yüzden bu suyun kaynağı nedir, neden geliyor. Neden bu su kahverengi akıyor. Çünkü bu dereye yakın köylerimiz bulunuyor” dedi.

Derenin yatağı içerisinde saman balyalarının yakıldığını gördüklerini söyleyen vatandaşlar, “Birde sürekli bu bulunduğumuz alana derenin içerisine sürekli saman balyalarının getirildiğini gördük. Bu saman balyaları yakılıyor. Neden yakılıyor, sebebi nedir. Yoldan geçen vatandaşlar, dumanı görüp panik yaşıyor. Araçlarını durdurup ateşe bakıyorlar. Bizde, merak edip gelip baktığımızda burada moloz yığınlarını, gıda ürünlerinin kolilerini, şişeler, camlar, ayakkabılar dahi atılmış. Aklınıza ne gelirse bildiğiniz atılmış buraya, burası adeta çöplüğe dönmüş. Bizler, 2000’li yıllarda buraya gelip ailemizle mangal yakardık ama şu anda burasının virane olduğun görmek beni gerçekten üzdü” diye konuştu.

Suyun kahverenginde akmasının bir şeylerin ters gittiğini gösterdiğini belirten vatandaşlar, şöyle konuştu: “Aynı zamanda yakılan saman balyaları suyun içerisine atılmış. Çevre kirliliği burada hat safhada. Nasıl düzeltilir bilemiyorum, hem suyumuza sahip çıkalım diyeceğiz hem de bu dereyi bu şekilde kirleteceğiz. Buraya bir an önce önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Suyun neden bu kadar kirliği aktığının kaynağının araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim bildiğimiz derelerden akan su, şeffaf bir şekilde akar, içerisinde taşlar görünüyor. Ama bizler, yukarılara kadar gidip kaynağına bakmaya çalıştık, bulamadık, daha fazlada ilerleyemedik. Bu suyun bu denli kahverenginde akması bence bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor”

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